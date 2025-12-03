В Безенчукском районе мужчина выстрелил в друга 50-летними патронами

В июле в полицию Безенчукского района по телефону обратился 66-летний местный житель. Он сообщил, что во дворе дома ранил из ружья знакомого и уже вызвал к нему врачей, передает ГУ МВД по Самарской области.

Пострадавший, 66-летний самарец, периодически приезжал к другу в гости. В день происшествия хозяин выпил и решил не предоставлять гостю ночлег, а затем потребовал покинуть территорию его участка. Когда товарищ отказался уходить, хозяин зашел в дом, достал из сейфа хранящееся на законных основаниях ружье, зарядил его и с крыльца выстрелил в сторону гостя.

Испугавшись последствий, он оказал пострадавшему первую доврачебную помощь, вызвал медиков и полицию.

Во время осмотра сейфа сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили и изъяли свыше двухсот спортивно‑охотничьих патронов калибра 5,6 мм, которые, как установила экспертиза, пригодны к выстрелу. Мужчина признался, что незаконно приобрел боеприпасы около полувека назад, положил в сейф и никогда не использовал.

Уголовные дела по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия", "Незаконные приобретение, хранение боеприпасов" расследованы и направлены в суд для принятия решения по существу.