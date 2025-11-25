В Самарской области мошенники списали с карты пожилой женщины 400 тыс. рублей

В Самарской области возбуждено уголовное дело по заявлению 65-летней женщины о факте мошенничества, повлекшего ущерб в размере 400 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Заявитель, находясь дома, обнаружила в телефоне сообщения с номера "900" о двух переводах на крупную сумму. Она начала разбираться в ситуации и выяснила, что незадолго до этого ее 15-летняя внучка приняла подозрительный звонок.

Неизвестные представились службой доставки цветов и сообщили, что на имя девочки оформлен заказ. Для подтверждения заявки они потребовали сообщить код из СМС, и внучка, не подозревая обмана, этот код озвучила. Спустя некоторое время девочке позвонил мужчина, выдававший себя за сотрудника Роскомнадзора. Он заявил, что предыдущий звонок был от мошенников, и добавил, что с ней вскоре свяжутся для уточнения деталей.

Примерно через 10 минут после этого разговора последовал еще один звонок: мужчина представился сотрудником Росфинмониторинга и убедил девочку перейти по ссылке в мессенджере Telegram. Несовершеннолетняя выполнила указание, не осознавая последствий, и в результате с банковского счета заявителя, который привязан к телефону девочки, списались 400 тысяч рублей.