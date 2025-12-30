Минус 2,5 млн рублей: в Самаре под влияние аферистов попала 91-летняя женщина

В полицию Самары обратилась 91-летняя местная жительница, ставшая жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служа ГУ МВД по Самарской области.

Женщина рассказала, что накануне ей под видом правоохранителя позвонил неизвестный. Он сообщил, что преступники получили доступ к ее персональным данным и пытаются снять сбережения. Чтобы их обезопасить, он убедил женщину перевести деньги на "безопасный счет".

Потерпевшая поверила и перевела на продиктованный "резервный" банковский счет 2, 5 млн рублей, после чего мужчина перестал выходить на связь. Потерпевшая поняла, что стала жертвой афериста и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.