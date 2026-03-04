Селянина из Кинель-Черкасского района задержали с пакетом собранной им конопли

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Кинель-Черкасского района, задержанного с пакетом конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Во время объезда территории полиция заметила пешехода, который шел, шатаясь. Правоохранители предположили, что ранее судимый 36-летний местный житель находится в состоянии наркотического опьянения.
Мужчину остановили и предложили пройти медицинское освидетельствование. Селянин отказался. Для составления административного протокола его доставили в отдел полиции.
В участке мужчина отдал полицейскому пакет с 25 граммами высушенной конопли. При этом он сообщил, что прошлой осенью собрал растение на окраине села для личного употребления.
На него возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка частей растений, содержащих наркотические средства".
Кроме того, за совершение административного правонарушения по статье "Невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он употребил наркотические средства" злоумышленника оштрафовали на 4000 рублей.
