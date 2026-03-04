В Тольятти под колеса попал мужчина, переходивший дорогу вне перехода

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 3 марта, в 19:35 в Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал пешеход, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области