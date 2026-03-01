В Волжском районе пострадал водитель грузовика, столкнувшегося с отбойником

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 28 февраля, на 1008 км автомобильной дороги М-5 "Урал" "Москва Рязань Пенза Самара Уфа Челябинск" автомобиль DAF XF 530 FT столкнулся с барьерным ограждением, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области