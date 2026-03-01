16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Скончался известный писатель и краевед из Новокуйбышевска Владимир Шарлот В Самарской области восстановили движение по трассе М-5 С 1 марта на трассе "Самара — Оренбург — Лопатино" будет ограничено движение для всех видов транспорта На трассе М-5 в Самарской области ограничили движение транспорта В Самарской области прогнозируются метель и гололедица

Общество

Скончался известный писатель и краевед из Новокуйбышевска Владимир Шарлот

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

28 февраля на 94-м году ушел из жизни русский советский писатель, журналист, литературовед, почетный гражданин Новокуйбышевска Владимир Михайлович Шарлот, сообщает администрация города.

Владимир Шарлот был членом Союза писателей России и Союза журналистов РФ, Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Его перу принадлежит около 24 тыс. газетных заметок, корреспонденций, очерков и интервью, более 50 книг об истории города, его предприятиях, о героизме защитников Брестской крепости, трагедии холокоста, а также проникновенные мемуары о журналистике и первой любви.

В 2012 г. Владимир Шарлот был награжден почетным знаком "За заслуги перед городом Новокуйбышевском", а звание почетного гражданина стало закономерным признанием его вклада.

Прощание с Владимиром Шарлотом пройдет во вторник, 3 марта, в Новокуйбышевске на ул. Островского, 32. Начало в 12:00.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5