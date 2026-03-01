Скончался известный писатель и краевед из Новокуйбышевска Владимир Шарлот

28 февраля на 94-м году ушел из жизни русский советский писатель, журналист, литературовед, почетный гражданин Новокуйбышевска Владимир Михайлович Шарлот, сообщает администрация города.

Владимир Шарлот был членом Союза писателей России и Союза журналистов РФ, Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Его перу принадлежит около 24 тыс. газетных заметок, корреспонденций, очерков и интервью, более 50 книг об истории города, его предприятиях, о героизме защитников Брестской крепости, трагедии холокоста, а также проникновенные мемуары о журналистике и первой любви.

В 2012 г. Владимир Шарлот был награжден почетным знаком "За заслуги перед городом Новокуйбышевском", а звание почетного гражданина стало закономерным признанием его вклада.

Прощание с Владимиром Шарлотом пройдет во вторник, 3 марта, в Новокуйбышевске на ул. Островского, 32. Начало в 12:00.