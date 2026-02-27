Межмуниципальный слет Волонтеров Победы прошел в Кинель-Черкасском районе

В среду, 25 февраля, прошел Межмуниципальный слет Волонтеров Победы в Кинель-Черкасском районе. Событие объединило более 70 активистов Движения из шести районов Самарской области: Борского, Кинельского, Красноярского, Похвистневского, Кинель-Черкасского и Богатовского.

Слет начался с торжественного открытия, на котором участников приветствовали Александр Сорокин, заместитель главы района - руководитель управления делами сельского поселения Кинель-Черкассы, Николай Хатунцев, директор МКУ "Организационный центр спортивных и молодежных мероприятий", и Сергей Андриянов, исполнительный директор СамРО ВОД "Волонтеры Победы", член Общественной палаты Самарской области.

Во время основной программы мероприятия Сергей Андриянов подробно рассказал о деятельности Волонтеров Победы в регионе. Участники узнали о масштабных проектах, достижениях и планах движения, а также о том, как каждый может внести свой вклад в сохранение исторической памяти.

Волонтеры Победы местного отделения провели тематическую интерактивную игру по знакомству и командообразованию участников слета.

Также активисты областного штаба провели для участников мотивационно-обучающий квест по направлениям деятельности движения. Команды с энтузиазмом выполняли задания, демонстрируя свои знания, навыки командной работы и креативность.

"Для нас особенно ценны подобные выездные встречи в муниципальных образованиях. Продуктивное общение, обучение и обмен опытом с координаторами и волонтерами на местах напоминают нам о значении нашей большой совместной патриотической работы. Мы вместе вдохновляемся на дальнейшие усилия по сохранению памяти о подвигах наших предков, а также на добрые дела и помощь там, где мы нужны сегодня", - отметил Сергей Андриянов по итогам мероприятия.

В финале слета участники обменялись впечатлениями, поблагодарили организаторов и увезли с собой не только новые знания и опыт, но и заряд мотивации для дальнейшей общественно-полезной деятельности.

Мероприятие организовано СамРО ВОД "Волонтеры Победы" при поддержке Фонда президентских грантов.