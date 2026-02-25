Авито: самарских зрителей в кино больше всего впечатляют регионы Северного Кавказа

Для многих фильмы и сериалы становятся источником вдохновения при выборе направлений новых туристических поездок. 41% самарских зрителей при просмотре кино впечатлили Дагестан, Ингушетия, Алания и другие регионы Северного Кавказа. Чуть меньше (40%) отметили, что и территории Северо-Западного округа, показанные в кино, привлекли их внимание. В ходе опроса сервис Авито Путешествия и онлайн-кинотеатр "КИОН" выяснили, что для каждого пятого зрителя созданная в картине атмосфера места — главный повод, чтобы лично посетить локацию. Онлайн-опрос проходил среди 10 тыс. совершеннолетних россиян в феврале 2026 года. Для многих фильмы и сериалы становятся источником вдохновения при выборе направлений новых туристических поездок.

Это второй по значимости мотиватор после желания увидеть уникальные природные явления, такие как северное сияние, белые ночи или гейзеры и вулканы. Исследование приурочено к премьере продолжения сериала "КИОН" "Черное солнце", в эпизодах которого показаны виды Ленинградской области и Краснодарского края.

"Атмосфера места, созданная в фильмах и сериалах, по популярности значительно опережает такие факторы, как гастрономия, исторические корни или возможность увидеть редких животных. Это означает, что экранный образ территории формирует устойчивое эмоциональное желание поехать — зрителю важно не просто увидеть локацию, а прочувствовать её характер, ритм и настроение. И именно кино помогает этому образу закрепиться и превратиться в реальный маршрут", — комментирует Владислава Сакина, коммерческий директор Авито Путешествий.

Наибольшее впечатление по кино и сериалам на опрошенных россиян произвели Сибирь (37%), Северный Кавказ и Юг России (по 30%), Северо-Запад (27%) и Дальний Восток (24%). При этом предпочтения поколений сильно различаются: молодежи нравятся антураж Центральной России и Кавказа, опрошенным 45–54 лет — атмосфера и виды Алтая, Поволжья и Крыма, людей 55–64 лет привлекают Карелия, Ленинградская и Мурманская области, Санкт-Петербург.

Какие территории России, показанные в кино и сериалах, впечатлили вас больше всего? Все вместе Возраст Пол 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Мужской Женский Сибирский округ (Алтай, Красноярский край, Новосибирская область и др.) 37% 34% 36% 38% 39% 38% 35% 34% 39% Северо-Кавказский округ (Дагестан, Ингушетия, Алания и др.) 30% 33% 34% 31% 31% 26% 22% 25% 35% Южный округ (Волгоградская и Астраханская области, Адыгея, Крым и др.) 30% 29% 30% 32% 32% 30% 24% 28% 31% Северо-западный округ (Ленинградская и Мурманская области, Карелия и др.) 27% 25% 27% 27% 30% 30% 24% 25% 29% Дальневосточный округ (Бурятия, Якутия, Приморский и Хабаровский край и др.) 24% 22% 24% 25% 24% 23% 26% 26% 22% Центральный округ (Московская, Тульская, Курская и др. области) 18% 27% 21% 17% 14% 15% 15% 19% 18% Приволжский округ (Татарстан, Башкортостан, Нижегородская область и др.) 14% 16% 14% 14% 13% 15% 16% 14% 15% Уральский округ (Свердловская, Челябинская, Тюменская области и др.) 12% 14% 12% 13% 12% 9% 13% 14% 10%

Говоря о месте действия в кино или сериале, большая часть опрошенных хотели бы увидеть локальные пейзажи (38%), местные традиции и праздники, панорамы городов и деревень (по 17%), быт жителей (11%). Местная флора и фауна не столь интересна зрителям — за неё проголосовали 9% опрошенных. Главную мужскую роль в такой картине с локальным антуражем россияне бы отдали Сергею Безрукову или Константину Хабенскому, женскую — Екатерине Климовой, Елизавете Боярской или Светлане Ходченковой.

Познакомившись с событиями на экране, многие россияне хотели бы отправиться в это же место в реальности. 40% сделали бы это со второй половинкой, по 16% — с детьми или друзьями, 12% — с родителями или другими родственниками, 9% — в одиночку. Треть хотела бы остановиться в отеле, каждый пятый — в посуточной квартире, чуть меньше (18%) — в гостевом доме. Прочие варианты менее популярны, но тоже имеют своих клиентов. Например, опрошенные в возрасте до 34 лет чаще других отмечали хостелы и глэмпинги, а люди старше 55 лет — турбазы.