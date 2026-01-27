На железнодорожном вокзале Самары откроют капсульный отель

Куйбышевская железная дорога продолжает развивать сервисы для пассажиров. В 2026 году планируется открытие капсульного отеля на железнодорожном вокзале Самары. Об этом во вторник, 27 января, на встрече с представителями СМИ сообщил начальник Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) — филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев.
"Капсульный отель уже есть в Уфе. Он пользуется популярностью. В текущем году откроем такой отель в Самаре", — рассказал Вячеслав Дмитриев.
По аналогичной схеме открывали и бизнес-залы на железнодорожных вокзалах этих городов. Сначала — в Уфе, в 2025 году — в Самаре.
"Это два основных вокзала по объему перевозок пассажиров. Поэтому что-то из сервисов мы апробируем в Самаре, что-то в в Уфе. Учитываем недочеты, подстраевыаемся под потребности пассажиров", — отметил начальника КбшЖД.
