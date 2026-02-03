16+
В Самарской области 435 средств размещения прошли первый этап классификации в рамках реформы отрасли

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Министерстве экономического развития России подведены первые итоги реформы классификации средств размещения (КСР), инициированной в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

В 2025 г. вступили в силу новые требования, обязывающие все гостиницы, базы отдыха, санатории, кемпинги и иные объекты размещения пройти классификацию и внести сведения в единый государственный реестр.

Самарская область активно участвует в этом процессе. На сегодня обязательный этап "самооценки" успешно прошли 435 коллективных средств размещения региона.

"Самарская область активно включилась в работу по прохождению классификации и внесению в реестр Росаккредитации коллективных средств размещения. И мы, со своей стороны, готовы всесторонне помогать и содействовать бизнесу индустрии гостеприимства. Предоставление качественных и безопасных услуг жителям и гостям Самарской области - наш абсолютный приоритет", - подчеркнула министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Параллельно с поддержкой ведется контрольно-надзорная работа. За 2025 г. региональное министерство туризма выдало 178 предостережений в адрес собственников объектов. С сентября 2025 г. за нарушение новых правил (например, работу отеля без регистрации в реестре) введена административная ответственность. Но на федеральном уровне регионам дали рекомендации о мягком подходе: штрафы применяются, когда иные меры исчерпаны.

Важным инструментом стала работа с онлайн-агрегаторами. С 1 сентября 2025 г. они не могут размещать предложения от отелей, не включенных в реестр, а с 1 января 2026 г. это требование распространилось и на гостевые дома. Следующим шагом с 1 марта 2026 г. станет обязанность туроператоров и турагентов формировать пакеты только с услугами классифицированных средств размещения.

Реформа направлена на создание в стране прозрачного и цивилизованного рынка услуг размещения, что соответствует ключевым целям национального проекта "Туризм и гостеприимство" по повышению качества туристического сервиса и защите прав путешественников.

