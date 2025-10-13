Тольяттиазот выпустил новую серию проекта "Вкус земли Самарской"

В рамках медиапроекта "Вкус земли Самарской" ТОАЗ представил третью серию, посвященную городу Самаре. Цикл передач транслирует миссию компании о мире без голода и направлен на продвижение бренда региона присутствия.

Новый видеорассказ построен на исторических фактах о Хлебной площади — центре современной столицы Самарской области. Прогуливаясь по знаковым местам, ведущие погружают зрителя в прошлое, используя при этом компьютерную графику и анимацию.

Ролик продолжительностью 4,5 минуты объясняет происхождение различных названий и монументальных построек площади, а также знакомит с интересными событиями с момента образования города. В заключительной части серии проводится параллель с производством минеральных удобрений в "Тольяттиазоте" для обеспечения продовольственной безопасности в стране и мире.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Мы приурочили премьеру новой серии к всемирному Дню минеральных удобрений, потому что цель проекта "Вкус земли Самарской" — не просто интересно рассказать о местах региона со съедобными названиями, но и в полной мере раскрыть связь богатого урожая и труда химиков. Продукция "Тольяттиазота" — это весомый вклад в отечественную и мировую продовольственную безопасность, но начинается это вложение с малой Родины — Самарского края".