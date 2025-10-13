Самарцев предупредили о сильном тумане

В понедельник, 13 октября, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

"В первой половине дня местами в Самарской области сохранится туман при ухудшении видимости до 500 м и менее", — отмечается в сообщении.

МЧС России напоминает:

будь внимателен и осторожен на дорогах;

избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.