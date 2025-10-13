Девочки-подростки пострадали в аварии с питбайком под Самарой

В воскресенье, 12 октября, в Новокуйбышевске два подростка пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 6:00 15-летняя девушка ехала на питбайке Sharman по ул. Задорожной. В районе дома № 2 она врезалась в опору линии электропередач.

В аварии пострадали находившаяся за рулем девушка и ее 14-летняя пассажирка. Их обеих госпитализировали.