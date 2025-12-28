Один человек погиб при столкновении Lada Granta и Skoda в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 28 декабря, в Похвистневском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"