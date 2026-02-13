Семь лет колонии-поселения получил водитель из Самарской области за смертельное ДТП

Шигонский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, в 20:25 25 августа на 23 км дороги Сызрань — Шигоны — Волжский Утес нетрезвый 31-летний водитель Kia Rio сбил мужчину, который на обочине менял колесо своей машины. Пострадавший скончался на месте.

В суде мужчина признал вину и возместил ущерб. Суд назначил ему семь лет лишения свободы в колонии-поселении. Также его на два года лишили водительских прав.