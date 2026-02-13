Семь лет колонии-поселения получил водитель из Самарской области за смертельное ДТП

Шигонский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, в 20:25 25 августа на 23 км дороги Сызрань — Шигоны — Волжский Утес нетрезвый 31-летний водитель Kia Rio сбил мужчину, который на обочине менял колесо своей машины. Пострадавший скончался на месте.
В суде мужчина признал вину и возместил ущерб. Суд назначил ему семь лет лишения свободы в колонии-поселении. Также его на два года лишили водительских прав.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.