Житель Самарской области, натравивший собаку на участкового, не смог избежать колонии

Самарский областной суд рассмотрел жалобу на приговор Красноярского райсуда, вынесенный местному жителю У. за хулиганство и нападение на полицейских.
27 марта 2025 г. находившийся под административным надзором мужчину гулял по набережной реки Сок в с. Красный Яр со своей собакой породы кане-корсо по кличке Тор. Он познакомился с некими К. и Ф., и они втроем начали выпивать. В какой-то момент новый знакомый Ф. понял - его все же не устраивает, что собака обвиняемого гуляет без поводка и намордника. Начался конфликт, а затем драка. В результате владелец пса "применил собаку в качестве предмета, используемого в качестве оружия" - он скомандовал питомцу "фас". В итоге Тор не менее девяти раз укусил обидчика хозяина, причинив Ф. "физическую боль и нравственные страдания".
В связи с дракой прибыли полицейские и предложили надеть на собаку намордник. Однако обвиняемый продолжил вести себя агрессивно и спровоцировал собаку, чтобы та укусила участкового.
Красноярский районный суд признал владельца собаки виновным по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ ("Уклонение от административного надзора"), ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия и угроза применения насилия в отношении представителей власти"). Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Защитник мужчины подал апелляционную жалобу, но областной суд не стал менять приговор.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.