Житель Самарской области, натравивший собаку на участкового, не смог избежать колонии

Самарский областной суд рассмотрел жалобу на приговор Красноярского райсуда, вынесенный местному жителю У. за хулиганство и нападение на полицейских.

27 марта 2025 г. находившийся под административным надзором мужчину гулял по набережной реки Сок в с. Красный Яр со своей собакой породы кане-корсо по кличке Тор. Он познакомился с некими К. и Ф., и они втроем начали выпивать. В какой-то момент новый знакомый Ф. понял - его все же не устраивает, что собака обвиняемого гуляет без поводка и намордника. Начался конфликт, а затем драка. В результате владелец пса "применил собаку в качестве предмета, используемого в качестве оружия" - он скомандовал питомцу "фас". В итоге Тор не менее девяти раз укусил обидчика хозяина, причинив Ф. "физическую боль и нравственные страдания".

В связи с дракой прибыли полицейские и предложили надеть на собаку намордник. Однако обвиняемый продолжил вести себя агрессивно и спровоцировал собаку, чтобы та укусила участкового.

Красноярский районный суд признал владельца собаки виновным по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ ("Уклонение от административного надзора"), ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия и угроза применения насилия в отношении представителей власти"). Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Защитник мужчины подал апелляционную жалобу, но областной суд не стал менять приговор.