Экс-чиновница из Тольятти не смогла оспорить изъятие внезапно появившихся миллионов

Самарский областной суд в апелляции рассмотрел иск прокурора Центрального района Тольятти к бывшей сотруднице администрации и ее мужу об обращении в доход государства денег, законность получения которых не подтверждена.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами Центрального районного суда о наличии оснований для солидарного взыскания с ответчиков суммы доходов, законность получения которых они не смогли подтвердить.

Будучи муниципальным служащим, женщина предоставила недостоверные сведения о доходах супруга, фактический размер которых более чем в 10 раз превысил совокупный задекларированный доход супругов за предшествующие три года. При этом позже в рамках прокурорской проверки и пока дело рассматривалось в суде, мужчина также не подтвердил источник получения этих денег.

Согласно картотеке судебного производства, речь идет про Александра и Ирину Алешковых. Ирина была ведущим специалистом отдела организации физкультурно-спортивных мероприятий управления физкультуры и спорта администрации Тольятти. По материалам суда Центрального района Тольятти, в 2022 г. на счета супругов поступило более 35 млн рублей. Это превышало совокупный доход семьи за период 2020–2022 гг., который составил 2,7 млн рублей. В ходе проверки женщина не предоставила доказательства законности поступления денег на сумму около 2,8 млн руб., что стало причиной обращения в суд.

"Доводы представителя ответчиков и третьего лица о поступлении средств как дохода от деятельности юридического лица по организации туристического отдыха на турбазе "Лиман" не свидетельствует о законности поступления денег на личный счет мужчины, учитывая, что на момент 2022 г. у юридического лица ООО "Новотек" имелся свой банковский счет. Довод о том, что деньги мужчина получал под авансовый отчет, является несостоятельным, поскольку сведения о поступлениях вносил бухгалтер, со слов директора, точные поступления она не контролировала и не проверяла. Это следует из пояснений свидетеля, допрошенного при рассмотрении дела. Какие-либо квитанции, чеки о расходовании денег в интересах ООО "Новотек" на улучшение инфраструктуры турбазы не представлены. Кроме того, один из свидетелей также сообщил, что при бронировании домика на территории "Лимана" он платил через электронную площадку на реквизиты ООО "Новотек", отличные от реквизитов физлица. Таким образом, факт получения денег в качестве возврата займов остался не подтвержден", — сообщила суду представитель прокуратуры.

В итоге с супругов солидарно взыщут в доход РФ 2,5 млн руб., законность получения которых им не удалось подтвердить.