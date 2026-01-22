16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-чиновница из Тольятти не смогла оспорить изъятие внезапно появившихся миллионов В Тольятти вынесли приговор главе компании, похитившему почти 113,5 млн руб. у областного Фонда капремонта Стало известно, что нарушил суд, закрыв дело "о взятке судье Ефанову" Самарская пенсионерка взыскала с ТСЖ 450 тыс. руб. за травму на обледенелом тротуаре Судьбу экс-министра строительства Николая Плаксина продолжат решать в феврале

Суды Происшествия

Экс-чиновница из Тольятти не смогла оспорить изъятие внезапно появившихся миллионов

ТОЛЬЯТТИ. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 148
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский областной суд в апелляции рассмотрел иск прокурора Центрального района Тольятти к бывшей сотруднице администрации и ее мужу об обращении в доход государства денег, законность получения которых не подтверждена.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами Центрального районного суда о наличии оснований для солидарного взыскания с ответчиков суммы доходов, законность получения которых они не смогли подтвердить.

Будучи муниципальным служащим, женщина предоставила недостоверные сведения о доходах супруга, фактический размер которых более чем в 10 раз превысил совокупный задекларированный доход супругов за предшествующие три года. При этом позже в рамках прокурорской проверки и пока дело рассматривалось в суде, мужчина также не подтвердил источник получения этих денег.

Согласно картотеке судебного производства, речь идет про Александра и Ирину Алешковых. Ирина была ведущим специалистом отдела организации физкультурно-спортивных мероприятий управления физкультуры и спорта администрации Тольятти. По материалам суда Центрального района Тольятти, в 2022 г. на счета супругов поступило более 35 млн рублей. Это превышало совокупный доход семьи за период 2020–2022 гг., который составил 2,7 млн рублей. В ходе проверки женщина не предоставила доказательства законности поступления денег на сумму около 2,8 млн руб., что стало причиной обращения в суд.

"Доводы представителя ответчиков и третьего лица о поступлении средств как дохода от деятельности юридического лица по организации туристического отдыха на турбазе "Лиман" не свидетельствует о законности поступления денег на личный счет мужчины, учитывая, что на момент 2022 г. у юридического лица ООО "Новотек" имелся свой банковский счет. Довод о том, что деньги мужчина получал под авансовый отчет, является несостоятельным, поскольку сведения о поступлениях вносил бухгалтер, со слов директора, точные поступления она не контролировала и не проверяла. Это следует из пояснений свидетеля, допрошенного при рассмотрении дела. Какие-либо квитанции, чеки о расходовании денег в интересах ООО "Новотек" на улучшение инфраструктуры турбазы не представлены. Кроме того, один из свидетелей также сообщил, что при бронировании домика на территории "Лимана" он платил через электронную площадку на реквизиты ООО "Новотек", отличные от реквизитов физлица. Таким образом, факт получения денег в качестве возврата займов остался не подтвержден", — сообщила суду представитель прокуратуры.

В итоге с супругов солидарно взыщут в доход РФ 2,5 млн руб., законность получения которых им не удалось подтвердить.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1