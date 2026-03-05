Известный блогер из Самары сядет в тюрьму за реабилитацию нацизма

Московский суд вынес приговор в отношении Арсена Маркаряна, признанного виновным в реабилитации нацизма.
Ему вменялись в вину высказывания, прозвучавшие в октябре 2022 года во время видеотрансляции на канале блогера. В них он оправдывал деятельность нацистских преступников, в том числе против советского народа в годы Великой Отечественной войны.
В частности, Маркарян заявил, что Герой СССР Александр Матросов "погиб непонятно за что".
Как сообщает Следственный комитет РФ, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
