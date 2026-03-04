Многодетный отец из Сызрани пытался заработать через интим-салон

В Сызрани городской суд вынес приговор мужчине за мошенничество, назначив 250 часов обязательных работ.

Как сообщается на сайте суда, чтобы содержать шестерых детей, сызранец придумал схему "подработки". Предприимчивый отец решил выдать себя за менеджера салона по оказанию интимных услуг. Он скачал в Интернете фото роковой дамы, назвал ее Марусей и разместил в Сети объявление о том, что любой желающий за деньги может провести с ней время.

По объявлению позвонил студент, и липовый менеджер интим-салона потребовал у него предоплату и страховку на случай неприятностей со жрицей любви. Клиент отправил на указанный счет 13 тыс. руб., но Маруси так и не дождался.

Обманутый студент отправился в полицию. Правоохранителям удалось задержать мошенника. Выяснилось, что все доходы "Маруси" отец семейства успел потратить на детей и на лекарства для своих родителей.

Деньги студенту сызранец вернул добровольно, а также заплатил ему 5 тыс. руб. за моральный ущерб.