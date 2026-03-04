16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Многодетный отец из Сызрани пытался заработать через интим-салон Дело экс-начальника линейного отдела полиции Тольятти прекратили из-за его смерти В Самарской области вынесут приговор "обольстителю", которого защищает его "жертва" В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей Двое самарцев пытались выманить деньги за избавление от уголовной ответственности

Суды Происшествия

Многодетный отец из Сызрани пытался заработать через интим-салон

СЫЗРАНЬ. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сызрани городской суд вынес приговор мужчине за мошенничество, назначив 250 часов обязательных работ.

Как сообщается на сайте суда, чтобы содержать шестерых детей, сызранец придумал схему "подработки". Предприимчивый отец решил выдать себя за менеджера салона по оказанию интимных услуг. Он скачал в Интернете фото роковой дамы, назвал ее Марусей и разместил в Сети объявление о том, что любой желающий за деньги может провести с ней время.

По объявлению позвонил студент, и липовый менеджер интим-салона потребовал у него предоплату и страховку на случай неприятностей со жрицей любви. Клиент отправил на указанный счет 13 тыс. руб., но Маруси так и не дождался.

Обманутый студент отправился в полицию. Правоохранителям удалось задержать мошенника. Выяснилось, что все доходы "Маруси" отец семейства успел потратить на детей и на лекарства для своих родителей.

Деньги студенту сызранец вернул добровольно, а также заплатил ему 5 тыс. руб. за моральный ущерб.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5