В Самарской области вынесут приговор "обольстителю", которого защищает его "жертва"

Суд Безенчукского района 5 марта должен вынести приговор Сергею (имя изменено). Его сейчас судят за развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Оправдания добиваются мать и бывшая жена мужчина. На его стороне выступают "жертва" и ее мама.

Тем временем, как рассказала журналисту Волга Ньюс бывшая супруга обвиняемого, гособвинение отказалось приобщать запись, где "жертва" рассказывает, что следователь говорил ей, какие дать показания. В частности, на записи (есть в распоряжении редакции) девочка говорит, что как-то ее встретил следователь с электрички, посадил в машину и сказал говорить, что ей было 13 лет, когда они познакомились.

"А то он зашугал меня, что вас лишат родительских прав. Мне вот надо было реально сказать, что когда мы познакомились, мне было 14 лет", — говорит девочка на записи.

Напомним, согласно текстам жалоб, 37-летний житель Самарской области Сергей (имя изменено) познакомился в соцсетях с девушкой. Она с ним заигрывала и даже писала откровенные сообщения. Какое-то время длился диалог. Позже девушка скажет, что шутила. А Сергей, узнав, что она несовершеннолетняя, прекратил переписку.

"Уголовное дело в отношении Сергея возбудили по заявлению отца несовершеннолетней. Он неправильно воспринял общение дочери и Сергея. А сам отец несовершеннолетней привлечен к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", — пишут в жалобах "жертва" и ее мать.

В то же время в отношении Сергея возбудили уголовное дело и арестовали. В СИЗО он около восьми месяцев.

"Девочке сейчас 15 лет, началось все, когда ей было 13 лет. Она приходила в гости к моему сыну. Потом сама добавилась в соцсетях к Сергею, чтоб "поприкалываться", он не знал, кто это", — говорит бывшая супруга обвиняемого.

Сергею вменили в вину изнасилование и развратные действия.

"Было три экспертизы, они доказали, что не было изнасилования. Мы куда только не жаловались! Но суд в Безенчукском районе не обращает внимания на показания потерпевших и свидетелей. Уже не знаем, куда еще обращаться", — рассказывает бывшая супруга обвиняемого.

5 марта суд должен вынести приговор по статье о развратных действиях в отношении не достигшей четырнадцатилетнего возраста.