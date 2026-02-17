В Самаре начали пересматривать дело производителей смертельного "Мистера Сидра"

Самарский областной суд начал рассматривать апелляционные жалобы на приговор Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна. Их судили за производство смертельного напитка.

Во вторник, 17 февраля, состоялось первое заседание в апелляционной инстанции по делу "Мистера Сидра". В этот день суду поступила дополнительная жалоба адвоката, заседание перенесли на 5 марта на 13:00.

Напомним, из-за употребления напитка "Мистер Сидр" 50 человек скончались, трое получили тяжкий вред здоровью, 33 — легкий вред здоровью, 30 пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь.

Следствие полагает, что ради извлечения максимальной прибыли путем снижения производственных, финансовых и временных затрат Анар Гусейнов нарушил требования к производству пищевой продукции, разработал собственную технологию производства сидра с использованием несертифицированного этилового спирта. К незаконной деятельности мужчина привлек знакомого Артема Айрапетяна.

Ранее сообщалось, что сырье Гусейнову продал Айрапетян, который, в свою очередь, купил его у отца и сына Егоровых. А Егоровы вместе с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили спирт со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области", который Гребенкин охранял. В отношении последней троицы возбудили уголовное дело о покушении на кражу. Егоровым и Гребенкину вынесли приговор ранее.

Айрапетяну и Гусейнову вменили ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности"). Суд постановил назначить Гусейнову девять лет колонии общего режима, Айрапетяну — восемь лет колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. Речь в каждом идет о сотнях тысяч рублей.