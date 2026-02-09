Самарец взял деньги за подкуп полицейских, но был задержан

Самарский областной суд рассмотрел жалобу на приговор мужчине по фамилии Шляпников. Изначально его осудили за покушение на мошенничество и приговорили к штрафу 120 тыс. рублей. Прокуратура же обвиняла его в посредничестве во взяточничестве.
Свидетельница рассказывала суду примерно следующее. Мужчина занимал должность мастера производственного обучения и помогал получить права в автошколе. Ей Шляпников обещал забрать сертификат об окончании автошколы и помочь со сдачей экзаменов за вознаграждение для работников ГИБДД в 50 тыс. рублей.
Встретились ученица и Шляпников у торгового центра. Женщина передала деньги, а он ей - свидетельство. Но тут Шляпников заподозрил, что деньги ненастоящие, и предложил их проверить. В этот момент подошли полицейские и задержали мужчину. Как узнал последний - в отношении него проводили оперативный эксперимент. Шляпников объяснил правоохранителям, что он просто хотел получить денег, а на самом деле знакомых у него в ГИБДД нет.
В итоге облсуд изучил материалы дела и пришел к выводу, что обвиняемый действительно совершил покушение на мошенничество. Приговор оставили в силе.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
