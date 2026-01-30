16+
Суды Происшествия

Жителю Елховки вынесли приговор за переделку пневматической винтовки

КОШКИ. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Кошкинским районным судом Самарской области вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Елховского района, совершившего незаконное изготовление пневматического оружия, сообщает самарский Облсуд.

В июне 2025 г. житель Елховки находясь в салоне автомашины "Нива" с помощью отвертки разобрал ствольную коробку баллонной пневматической винтовки, приобретенной им через мобильное приложение интернет–магазина, внес в нее технические изменения, после чего собрал ее обратно, тем самым  совершив незаконное изготовление (путем переделки) с целью увеличения кинетической энергии пули основных частей пневматического оружия.

В ноябре 2025 г. сотрудниками Отдела по расследованию преступлений против личности Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области в доме мужчины была обнаружена и изъята указанная пневматическая винтовка с признаками переделки, увеличивающими кинетическую энергию пули до 39,61 Дж, то есть свыше разрешенных 7,5 Дж.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Приговором суда гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 223 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ. Пневматическая винтовка передана в распоряжение ГУ МВД России по Самарской области.

Приговор в законную силу не вступил.

