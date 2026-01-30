Жителю Елховки вынесли приговор за переделку пневматической винтовки

Кошкинским районным судом Самарской области вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Елховского района, совершившего незаконное изготовление пневматического оружия, сообщает самарский Облсуд.
В июне 2025 г. житель Елховки находясь в салоне автомашины "Нива" с помощью отвертки разобрал ствольную коробку баллонной пневматической винтовки, приобретенной им через мобильное приложение интернет–магазина, внес в нее технические изменения, после чего собрал ее обратно, тем самым совершив незаконное изготовление (путем переделки) с целью увеличения кинетической энергии пули основных частей пневматического оружия.
В ноябре 2025 г. сотрудниками Отдела по расследованию преступлений против личности Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области в доме мужчины была обнаружена и изъята указанная пневматическая винтовка с признаками переделки, увеличивающими кинетическую энергию пули до 39,61 Дж, то есть свыше разрешенных 7,5 Дж.
В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
Приговором суда гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 223 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ. Пневматическая винтовка передана в распоряжение ГУ МВД России по Самарской области.
Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.