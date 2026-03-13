В Самаре вынесли приговор пироману, совершившему несколько поджогов

Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор местному жителю, совершившему несколько поджогов чужого имущества, сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что 18 сентября 2024 г. в подъезде дома по ул. Зеленая в Куйбышевском районе Самары подсудимый поджег детскую коляску.

21 октября 2024 г. возле дома по ул. Фасадная самарец поджег надворные постройки, после чего пламя распространилось на крышу гаража, принадлежащего потерпевшей.

По итогам рассмотрения уголовного дела суд признал мужчину виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ, и назначил наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.