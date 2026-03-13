16+
В Самаре вынесли приговор пироману, совершившему несколько поджогов

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор местному жителю, совершившему несколько поджогов чужого имущества, сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что 18 сентября 2024 г. в подъезде дома по ул. Зеленая в Куйбышевском районе Самары подсудимый поджег детскую коляску.

21 октября 2024 г. возле дома по ул. Фасадная самарец поджег надворные постройки, после чего пламя распространилось на крышу гаража, принадлежащего потерпевшей.

По итогам рассмотрения уголовного дела суд признал мужчину виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ, и назначил наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

