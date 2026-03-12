16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бывшего вице-губернатора Кудряшова назвали организатором "Правительственной ОПГ" В Тольятти вынесли приговор по делу о хищении у дольщиков 200 млн рублей Экс-замглавы ГУ МЧС по Самарской области выслушал второй приговор В Шенталинском районе более 10 лет не проверяли техническое состояние пяти школ В Самаре суд признал законным возбуждение дела в отношении умершего

Суды Происшествия

Бывшего вице-губернатора Кудряшова назвали организатором "Правительственной ОПГ"

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 250
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 12 марта, в суде Ленинского района Самары прошло первое открытое для СМИ заседание по делу так называемой "Преступной группировки правительства Самарской области".

Фото: Ксения Штефан

Напомним, в группировку, по версии следствия, вошли экс-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, министр финансов Андрей Прямилов, а также бывшие министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев. Им вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями в составе организованного преступного сообщества при строительстве станции метро "Театральная", что привело к увеличению стоимости работ.

Пока шло расследование, Андрей Прямилов умер. На первое заседание суда пришла его вдова - Светлана Прямилова. Она рассказала журналистам, что намерена добиваться прекращения дела в отношении ее мужа, потому что считает, что он не совершал вменяемых ему преступлений. По словам вдовы, якобы она общалась с мужем после его задержания, и он говорил ей, что ни в чем не виноват. 

В начале процесса гособвинитель озвучил версию следствия. Силовики считают, что организатором "Правительственной ОПГ" мог быть Виктор Кудряшов. Сначала, по версии обвинения, провернуть махинации он предложил министру строительства Николаю Плаксину, потом директору Управления капитального строительства (на тот момент) Михаилу Асееву, а позже министру финансов региона Андрею Прямилову. По данным следствия, в "Правительственную ОПГ" могли входить и "другие неустановленные лица". Члены правительства переписывались между собой в мессенджерах, используя шифр, понятный только им. Такое общение маскировалось под обычную переписку.

В ближайшее время суд опросит и свидетелей по делу.

Журналист Волга Ньюс уточнил у присутствовавших в зале суда, что бывшего губернатора Дмитрия Азарова (при котором ОПГ в правительстве, предположительно, действовала) в списке свидетелей нет. Но источники не смогли точно ответить на вопрос, будут ли вызывать его на допрос.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5