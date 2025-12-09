Умер экс-глава минфина Самарской области Андрей Прямилов

Во вторник, 9 декабря, стало известно, что накануне умер бывший министр финансов Самарской области Андрей Прямилов. Информацию подтвердили источники Волга Ньюс.

По предварительным данным одного из источников, в прошлую пятницу по ходатайству следователя Прямилову сменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Сразу после этого его отвезли в онкодиспансер, а вчера вечером бывший министр скончался.

Напомним, Прямилова задержали 17 октября 2024 г. в рамках дела о коррупции при строительстве метро. Ему вменяли п. "в, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий"). По версии следствия, чиновники, "действуя в составе ОПГ", сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро "Театральная". При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей. Прямилова заключали под стражу на период расследования. Он обжаловал это решение, но оно оставалось в силе.