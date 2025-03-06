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Самарский облсуд согласился с продлением ареста экс-министру управления финансами

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 марта, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление о продлении ареста бывшему министру управления финансами Самарской области Андрею Прямилову. Об этом сообщили в облсуде.

Напомним, Прямилова задержали 17 октября 2024 г. в рамках дела о коррупции при строительстве метро. Ему вменяют п. "в, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий"). По версии следствия, чиновники, "действуя в составе ОПГ", сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро "Театральная". При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей.

18 февраля Октябрьский районный суд продлил срок содержания под стражей Прямилову по 19 мая включительно.

5 марта Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. Обжалуемое постановление суда первой инстанции оставили без изменения.

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