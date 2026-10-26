Жителя Рощинского будут судить за хранение боеприпасов

Перед судом предстанет 74-летний житель пос. Рощинский Волжского района, обвиняемый полицейскими в незаконном хранении боеприпасов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Информация о возможном хранении боеприпасов у мужчины поступила оперуполномоченным уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области. Для ее проверки сотрудники полиции прибыли по месту жительства селянина и с его в присутствии понятых осмотрели жилое помещение и гараж. Правоохранители обнаружили и изъяли 19 предметов, конструктивно схожих с патронами.

Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, среди изъятых боеприпасов находились 5 патронов калибра 5,45×39 мм, 11 патронов калибра 9 мм и 3 винтовочных патрона калибра 7,62×54 мм. Все патроны заводского изготовления, пригодны для стрельбы и обладают достаточной поражающей способностью.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение боеприпасов) мужчина пояснил, что в разное время находил патроны на территории поселка Рощинский и хранил их в качестве сувениров, планируя изготовить брелоки. При этом он знал о запрете на хранение боеприпасов без соответствующего разрешения.

Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району уголовное дело расследовано и с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.