Жителя Рощинского будут судить за хранение боеприпасов

Перед судом предстанет 74-летний житель пос. Рощинский Волжского района, обвиняемый полицейскими в незаконном хранении боеприпасов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Информация о возможном хранении боеприпасов у мужчины поступила оперуполномоченным уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области. Для ее проверки сотрудники полиции прибыли по месту жительства селянина и с его в присутствии понятых осмотрели жилое помещение и гараж. Правоохранители обнаружили и изъяли 19 предметов, конструктивно схожих с патронами.
Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, среди изъятых боеприпасов находились 5 патронов калибра 5,45×39 мм, 11 патронов калибра 9 мм и 3 винтовочных патрона калибра 7,62×54 мм. Все патроны заводского изготовления, пригодны для стрельбы и обладают достаточной поражающей способностью.
Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение боеприпасов) мужчина пояснил, что в разное время находил патроны на территории поселка Рощинский и хранил их в качестве сувениров, планируя изготовить брелоки. При этом он знал о запрете на хранение боеприпасов без соответствующего разрешения.
Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району уголовное дело расследовано и с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут