Последняя неделя октября в Самаре будет умеренно теплой

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В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды на конец октября. По данным синоптиков, с 26 по 30 число в регионе ожидается умеренно теплая погода: днем столбик термометра будет подниматься до +14 °C, дождей не ожидается.

Фото: Александра Белова