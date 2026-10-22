"Спасибо, папа!": в Самарской области прошли мероприятия ко Дню отца

В Самарской области завершилась масштабная серия мероприятий, приуроченных ко Дню отца. В рамках проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия" школы, колледжи, учреждения культуры и общественные организации региона провели акции, флешмобы, спортивные праздники и творческие мастерские.
Центром притяжения стали образовательные учреждения. В Сызрани, Октябрьске, Шигонском, Сергиевском, Красноярском и других районах школьники вместе с педагогами готовили открытки и поделки для пап, записывали видеопоздравления, участвовали в онлайн-флешмобах "Спасибо, папа!" и "Мой папа — самый лучший!". В некоторых школах прошли "Кулинарные поединки поколений" и "Лестничные чтения" по стихам Агнии Барто.
Особый размах получили спортивные события: "Папа может!", "Папа и я — великая семья", "Весёлые старты", турниры по настольному теннису и волейбольные матчи между родителями и старшеклассниками. А в школе № 8 Октябрьска организовали "Рыбалку с папой: традиции и приключения" — совместный поход учащихся с отцами.
В ряде учреждений мероприятия вышли за рамки поздравлений. Так, в школе № 10 Чапаевска организовали сразу несколько социально значимых акций — "Осенний выZOV", "Посылка СВОим" и "Письмо солдату". А в школе № 8 Октябрьска прошла благотворительная акция "Отцы Zа Отечество" по сбору гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в СВО. В ней приняли участие 540 человек.
К поздравлениям присоединились и члены общественного совета партпроекта "Крепкая семья" в Самарской области. Депутат Самарской Губернской Думы Елена Пахомова вместе с председателем Думы городского округа Новокуйбышевск Сергеем Лукиным чествовали отцов в Новокуйбышевске. Председатель Совета отцов, депутат Самарской Губернской Думы Константин Доладов провёл серию встреч "Разговор с отцом" в колледже СамГТУ и Самарском металлургическом колледже, а также принял участие в ежегодном областном торжественном мероприятии "Отец. Отчество. Отечество" в Чапаевске, собравшем 400 человек.
В Волжском районе папы вместе с детьми вышли на субботник в Кошелев-парке — не просто убрали территорию, но и обновили скворечники. А в Алексеевском районе в ДК "Дружба" прошёл тёплый вечер для семей — зал был полон отцов с детьми, мам, бабушек и дедушек. Праздник, который пять лет назад по инициативе президента стал официальным, отметили по-семейному.
"День отца — это особенный праздник. Мы привыкли говорить слова благодарности мамам, а ведь отец — это тот человек, который с самого детства учит нас быть сильными, отвечать за свои поступки и не бояться трудностей. Папа — это пример, на который хочется равняться. Традиционно проект "Крепкая семья" становится инициатором и организатором ряда тематических мероприятий в регионе. От всего сердца поздравляю всех отцов с праздником! Здоровья вам, сил и гордости за своих детей", — поделилась своим отношением к празднику Региональный координатор партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области, сенатор РФ Марина Сидухина.
Всего в регионе прошло более ста различных мероприятий — от онлайн-флешмобов и мастер-классов до спортивных турниров и благотворительных акций, а общий охват участников составил несколько тысяч человек.
Напомним, что в Народной программе партии "Единая Россия" семья определена как главный приоритет государственной политики. Партийный проект "Крепкая семья" направлен на защиту прав семей, укрепление благополучных условий материнства и детства, поддержку многодетных семей и семей участников СВО, а также на реализацию мер комплексной безопасности детства.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...