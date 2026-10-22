"Спасибо, папа!": в Самарской области прошли мероприятия ко Дню отца

В Самарской области завершилась масштабная серия мероприятий, приуроченных ко Дню отца. В рамках проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия" школы, колледжи, учреждения культуры и общественные организации региона провели акции, флешмобы, спортивные праздники и творческие мастерские.

Центром притяжения стали образовательные учреждения. В Сызрани, Октябрьске, Шигонском, Сергиевском, Красноярском и других районах школьники вместе с педагогами готовили открытки и поделки для пап, записывали видеопоздравления, участвовали в онлайн-флешмобах "Спасибо, папа!" и "Мой папа — самый лучший!". В некоторых школах прошли "Кулинарные поединки поколений" и "Лестничные чтения" по стихам Агнии Барто.

Особый размах получили спортивные события: "Папа может!", "Папа и я — великая семья", "Весёлые старты", турниры по настольному теннису и волейбольные матчи между родителями и старшеклассниками. А в школе № 8 Октябрьска организовали "Рыбалку с папой: традиции и приключения" — совместный поход учащихся с отцами.

В ряде учреждений мероприятия вышли за рамки поздравлений. Так, в школе № 10 Чапаевска организовали сразу несколько социально значимых акций — "Осенний выZOV", "Посылка СВОим" и "Письмо солдату". А в школе № 8 Октябрьска прошла благотворительная акция "Отцы Zа Отечество" по сбору гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в СВО. В ней приняли участие 540 человек.

К поздравлениям присоединились и члены общественного совета партпроекта "Крепкая семья" в Самарской области. Депутат Самарской Губернской Думы Елена Пахомова вместе с председателем Думы городского округа Новокуйбышевск Сергеем Лукиным чествовали отцов в Новокуйбышевске. Председатель Совета отцов, депутат Самарской Губернской Думы Константин Доладов провёл серию встреч "Разговор с отцом" в колледже СамГТУ и Самарском металлургическом колледже, а также принял участие в ежегодном областном торжественном мероприятии "Отец. Отчество. Отечество" в Чапаевске, собравшем 400 человек.

В Волжском районе папы вместе с детьми вышли на субботник в Кошелев-парке — не просто убрали территорию, но и обновили скворечники. А в Алексеевском районе в ДК "Дружба" прошёл тёплый вечер для семей — зал был полон отцов с детьми, мам, бабушек и дедушек. Праздник, который пять лет назад по инициативе президента стал официальным, отметили по-семейному.

"День отца — это особенный праздник. Мы привыкли говорить слова благодарности мамам, а ведь отец — это тот человек, который с самого детства учит нас быть сильными, отвечать за свои поступки и не бояться трудностей. Папа — это пример, на который хочется равняться. Традиционно проект "Крепкая семья" становится инициатором и организатором ряда тематических мероприятий в регионе. От всего сердца поздравляю всех отцов с праздником! Здоровья вам, сил и гордости за своих детей", — поделилась своим отношением к празднику Региональный координатор партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области, сенатор РФ Марина Сидухина.

Всего в регионе прошло более ста различных мероприятий — от онлайн-флешмобов и мастер-классов до спортивных турниров и благотворительных акций, а общий охват участников составил несколько тысяч человек.

Напомним, что в Народной программе партии "Единая Россия" семья определена как главный приоритет государственной политики. Партийный проект "Крепкая семья" направлен на защиту прав семей, укрепление благополучных условий материнства и детства, поддержку многодетных семей и семей участников СВО, а также на реализацию мер комплексной безопасности детства.