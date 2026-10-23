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Общество

Судебные приставы Самары конфисковали автомобиль Infiniti у любителя пьяной езды

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы Самары конфисковали автомобиль Infiniti FX35 в доход государства у водителя, пойманного за пьяной ездой, сообщает ГУФССП по Самарской области.

Фото: ГУФССП России по Самарской области

Для проверки документов сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль на одной из автодорог областной столицы. В ходе проверки документов у водителя были выявлены признаки опьянения — запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы и поведение, не соответствующее обстановке. На требование о прохождении медицинского освидетельствования автолюбитель ответил отказом. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".

Помимо назначения наказания, суд постановил конфисковать принадлежащий мужчине автомобиль и обратить его в доход государства. Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов Советского района Самары.

На основании постановления суда в отделении судебных приставов было возбуждено соответствующее исполнительное производство. В рамках него сотрудниками службы транспортное средство у должника было конфисковано и передано в Росимущество для дальнейшей реализации в доход государства.

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