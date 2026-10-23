Судебные приставы Самары конфисковали автомобиль Infiniti у любителя пьяной езды

Судебные приставы Самары конфисковали автомобиль Infiniti FX35 в доход государства у водителя, пойманного за пьяной ездой, сообщает ГУФССП по Самарской области.
Для проверки документов сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль на одной из автодорог областной столицы. В ходе проверки документов у водителя были выявлены признаки опьянения — запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы и поведение, не соответствующее обстановке. На требование о прохождении медицинского освидетельствования автолюбитель ответил отказом. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".
Помимо назначения наказания, суд постановил конфисковать принадлежащий мужчине автомобиль и обратить его в доход государства. Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов Советского района Самары.
На основании постановления суда в отделении судебных приставов было возбуждено соответствующее исполнительное производство. В рамках него сотрудниками службы транспортное средство у должника было конфисковано и передано в Росимущество для дальнейшей реализации в доход государства.
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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