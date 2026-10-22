В Самаре пройдет первый международный форум-фестиваль национальной культуры и народного творчества "Объединяем людей"

2 ноября пройдет итоговое мероприятие совместного проекта Куйбышевской железной дороги и Общественной палаты Российской Федерации "Объединяем людей". Проект приурочен к Дню народного единства (4 ноября) и Году единства народов России.
Национальные коллективы, пройдя через творческие конкурсные испытания, соберутся на первой платформе железнодорожного вокзала станции Самара, где расскажут о своих проектах и свершениях. На тематическом электропоезде в двух вагонах, оборудованных стилизованными сценой и зрительным залом, отправятся в увлекательное путешествие, конечной станцией которого станет грандиозный Поволжский музей железнодорожной техники (ул. Литвинова, 332 А).
Во время следования тематического электропоезда состоится импровизированный командный баттл — исполнение на национальных языках песен и стихотворений национальных авторов. Рассказ о народных традициях и обычаях, презентация национального культурного кода, народных костюмов и самобытных предметов быта.
По прибытии в музей железнодорожной техники пройдет импровизированный концерт, выступление почетных гостей и массовое исполнение гимна Российской Федерации. Заключительной доминантой мероприятия станет развертывание одного из самых больших триколоров России (общая длина 300 метров).
Масштабная и зрелищная акция, в которой примут участие представители Куйбышевской железной дороги, Общественной палаты Российской Федерации, национально-культурных центров и студенческих лидеров вузов региона, проводится в честь государственного праздника — Дня народного единства.
Проект "Объединяем людей" вызвал огромный интерес со стороны национально-культурных центров региона, и, судя по количеству заявок на участие, может стать традиционным в рамках системного взаимодействия Куйбышевской железной дороги как социально-ориентированного предприятия и Общественной палаты как ведущего института гражданского общества страны.
Программа
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09:30
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Сбор гостей и журналистов на первой платформе железнодорожного вокзала Самара
Посадка в электропоезд.
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09:45
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Отправление. Начало "Народных чтений", фольклор, народные песни (внутри электропоезда в вагоне-сцене)
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10:15
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Прибытие на платформу "Мирная", пересадка участников в автобусы. Отправление в Поволжский музей железнодорожной техники
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10:40
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Прибытие в Поволжский музей железнодорожной техники
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11:00 — 11:25
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Официальная часть мероприятия
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11:25 — 11:40
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Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...