В Самаре пройдет первый международный форум-фестиваль национальной культуры и народного творчества "Объединяем людей"

2 ноября пройдет итоговое мероприятие совместного проекта Куйбышевской железной дороги и Общественной палаты Российской Федерации "Объединяем людей". Проект приурочен к Дню народного единства (4 ноября) и Году единства народов России.

Национальные коллективы, пройдя через творческие конкурсные испытания, соберутся на первой платформе железнодорожного вокзала станции Самара, где расскажут о своих проектах и свершениях. На тематическом электропоезде в двух вагонах, оборудованных стилизованными сценой и зрительным залом, отправятся в увлекательное путешествие, конечной станцией которого станет грандиозный Поволжский музей железнодорожной техники (ул. Литвинова, 332 А).

Во время следования тематического электропоезда состоится импровизированный командный баттл — исполнение на национальных языках песен и стихотворений национальных авторов. Рассказ о народных традициях и обычаях, презентация национального культурного кода, народных костюмов и самобытных предметов быта.

По прибытии в музей железнодорожной техники пройдет импровизированный концерт, выступление почетных гостей и массовое исполнение гимна Российской Федерации. Заключительной доминантой мероприятия станет развертывание одного из самых больших триколоров России (общая длина 300 метров).

Масштабная и зрелищная акция, в которой примут участие представители Куйбышевской железной дороги, Общественной палаты Российской Федерации, национально-культурных центров и студенческих лидеров вузов региона, проводится в честь государственного праздника — Дня народного единства.

Проект "Объединяем людей" вызвал огромный интерес со стороны национально-культурных центров региона, и, судя по количеству заявок на участие, может стать традиционным в рамках системного взаимодействия Куйбышевской железной дороги как социально-ориентированного предприятия и Общественной палаты как ведущего института гражданского общества страны.

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