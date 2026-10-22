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Александр Сетейкин выступит перед школьниками Самары

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Встреча с лектором Российского общества "Знание", актером театра и кино Александром Сетейкиным состоится 23 октября в школе № 46 имени прокурора Куйбышевской области Н. А. Баженова в Самаре.

Мероприятие пройдет в рамках федерального проекта "Чтецкие программы", который реализует Российское общество "Знание" совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента России Владимира Путина. Мероприятия соответствуют целям и задачам нацпроекта "Молодежь и дети".

Инициатива стартовала по итогам Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Основная ее миссия — популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.

Встреча с лектором Общества "Знание" станет наградой для учащихся школы, чей литературный клуб вошел в число лидеров ежемесячного рейтинга проекта. Мероприятие пройдет в формате открытого диалога. Александр Сетейкин расскажет, какие книги сопровождали его в жизни, как они помогали и вдохновляли, а также поделится с ребятами секретами выразительного чтения.

Открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб может каждая школа — для этого необходимо обратиться на сайт Российского общества "Знание".

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