Авито Промо: инструменты продвижения задействуют 55% самозанятых жителей Самары

Эксперты Авито Промо провели исследование среди 10 000* жителей России с целью узнать, в каких сферах жители Самары оказывают услуги и продают товары как самозанятые, а также какие способы привлечения клиентов они применяют для развития своего дела.

Самозанятость все чаще играет важную роль в доходах горожан: для 16% опрошенных она стала главным источником заработка, 7% совмещают её с основной работой, а 11% рассматривают как способ периодически пополнить бюджет. Среди направлений оказания услуг и продажи товаров лидируют автоуслуги — 15% респондентов. Еще по 11% работают в сфере продажи рукодельных товаров, консалтинга и профессиональных услуг, а также услуг для животных, по 10% — в доставке и перевозках, а также дизайне, творчестве и handmade. Красоту и уход, а также образование и репетиторство выбрали по 8% самозанятых.

Для привлечения клиентов самозанятые используют разные каналы продвижения. Среди тех, кто уже продвигает свои предложения или собирается это делать, наибольшей популярностью пользуются площадки электронной коммерции — например, Авито — их выбирают 47% жителей Самары. Социальные сети используют 42% респондентов, мессенджеры — 37%, поисковые системы — 28%. Видеоплатформы оказались актуальны для 23% опрошенных, специализированные сайты и сервисы — для 20%, рекламные сети — для 15%, а сотрудничество с блогерами — для 10%.

Продвижение на площадках электронной коммерции чаще других каналов приносят заказы: такой ответ дали 46% опрошенных самозанятых жителей Самары. На втором месте — мессенджеры с 38%, на третьем — специализированные сайты и сервисы с 28%. Ещё 25% получают заказы благодаря поисковым системам, 20% — через видеоплатформы, 18% — с помощью социальных сетей.

Самозанятые жители Самары, которые используют инструменты продвижения или планируют начать, в среднем планируют бюджет на эти цели в размере 9 357 рублей в месяц. 33% рассчитывают на сумму от 5 001 до 10 000 рублей, 25% — от 10 001 до 20 000 рублей, а 13% — от 1 001 до 5 000 рублей. Еще 10% готовы тратить не больше 1 000 рублей в месяц, а 5% планируют выделять на продвижение свыше 20 000 рублей.

Большинство опрошенных самозанятых жителей Самары — 56% — предпочитают самостоятельно управлять продвижением своих услуг и товаров. Еще 24% обращаются к рекламным агентствам, а 10% — к специалистам по рекламе на фрилансе. При этом самостоятельная настройка не исключает возможности использовать профессиональные инструменты и аналитику, которые помогают оценивать результаты размещений и эффективнее распределять бюджет.

"Для самозанятых продвижение — это не просто способ рассказать о себе, а инструмент, который помогает находить новых клиентов и превращать интерес к услугам или товарам в реальные заказы в условиях высокой конкуренции. При этом продвижение требует времени, экспертизы и понимания того, какие инструменты лучше подходят для конкретной задачи. Рекламные агентства могут стать надежными партнерами для самозанятых: помочь определить целевую аудиторию, подобрать эффективные каналы, настроить рекламные кампании и оценивать их результаты. Это позволяет специалистам сосредоточиться на своей работе, а привлечение клиентов сделать более системным и управляемым процессом", — комментирует руководитель направления по работе с агентствами и партнерами "Авито" Николай Сентюрин.

*исследование проводилось среди 10 000 жителей России в возрасте от 18 лет