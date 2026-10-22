16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На въездах в Борское завершены все дорожные работы: объект готовят к вводу Самарские генераторы азота компании "Тесвел" подтвердили статус "Сделано в России" Восемь ресторанов Самарской области представляют регион на X Российском ресторанном фестивале Производство станций генерации азота выросло в 1,5 раза: самарский "Тесвел" подвел итоги участия в проекте "Производительность труда" В Шенталинском районе завершается аграрный сезон

Экономика и бизнес

Авито Промо: инструменты продвижения задействуют 55% самозанятых жителей Самары

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Эксперты Авито Промо провели исследование среди 10 000* жителей России с целью узнать, в каких сферах жители Самары оказывают услуги и продают товары как самозанятые, а также какие способы привлечения клиентов они применяют для развития своего дела.

Самозанятость все чаще играет важную роль в доходах горожан: для 16% опрошенных она стала главным источником заработка, 7% совмещают её с основной работой, а 11% рассматривают как способ периодически пополнить бюджет. Среди направлений оказания услуг и продажи товаров лидируют автоуслуги — 15% респондентов. Еще по 11% работают в сфере продажи рукодельных товаров, консалтинга и профессиональных услуг, а также услуг для животных, по 10% — в доставке и перевозках, а также дизайне, творчестве и handmade. Красоту и уход, а также образование и репетиторство выбрали по 8% самозанятых.

Для привлечения клиентов самозанятые используют разные каналы продвижения. Среди тех, кто уже продвигает свои предложения или собирается это делать, наибольшей популярностью пользуются площадки электронной коммерции — например, Авито — их выбирают 47% жителей Самары. Социальные сети используют 42% респондентов, мессенджеры — 37%, поисковые системы — 28%. Видеоплатформы оказались актуальны для 23% опрошенных, специализированные сайты и сервисы — для 20%, рекламные сети — для 15%, а сотрудничество с блогерами — для 10%.

Продвижение на площадках электронной коммерции чаще других каналов приносят заказы: такой ответ дали 46% опрошенных самозанятых жителей Самары. На втором месте — мессенджеры с 38%, на третьем — специализированные сайты и сервисы с 28%. Ещё 25% получают заказы благодаря поисковым системам, 20% — через видеоплатформы, 18% — с помощью социальных сетей.

Самозанятые жители Самары, которые используют инструменты продвижения или планируют начать, в среднем планируют бюджет на эти цели в размере 9 357 рублей в месяц. 33% рассчитывают на сумму от 5 001 до 10 000 рублей, 25% — от 10 001 до 20 000 рублей, а 13% — от 1 001 до 5 000 рублей. Еще 10% готовы тратить не больше 1 000 рублей в месяц, а 5% планируют выделять на продвижение свыше 20 000 рублей.

Большинство опрошенных самозанятых жителей Самары — 56% — предпочитают самостоятельно управлять продвижением своих услуг и товаров. Еще 24% обращаются к рекламным агентствам, а 10% — к специалистам по рекламе на фрилансе. При этом самостоятельная настройка не исключает возможности использовать профессиональные инструменты и аналитику, которые помогают оценивать результаты размещений и эффективнее распределять бюджет.

"Для самозанятых продвижение — это не просто способ рассказать о себе, а инструмент, который помогает находить новых клиентов и превращать интерес к услугам или товарам в реальные заказы в условиях высокой конкуренции. При этом продвижение требует времени, экспертизы и понимания того, какие инструменты лучше подходят для конкретной задачи. Рекламные агентства могут стать надежными партнерами для самозанятых: помочь определить целевую аудиторию, подобрать эффективные каналы, настроить рекламные кампании и оценивать их результаты. Это позволяет специалистам сосредоточиться на своей работе, а привлечение клиентов сделать более системным и управляемым процессом", — комментирует руководитель направления по работе с агентствами и партнерами "Авито" Николай Сентюрин.

*исследование проводилось среди 10 000 жителей России в возрасте от 18 лет

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №31

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 августа 2026 17:54 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Юрий Пестриков 26 июля 2026 09:55 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Фото на сайте

"Смотрим с уверенностью в будущее": как прошла 8-я конференция "Гипровостокнефти" в Самаре

"Смотрим с уверенностью в будущее": как прошла 8-я конференция "Гипровостокнефти" в Самаре

СМЗ ввел новую печь

СМЗ ввел новую печь

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1