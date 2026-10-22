Авито Промо: инструменты продвижения задействуют 55% самозанятых жителей Самары

Эксперты Авито Промо провели исследование среди 10 000* жителей России с целью узнать, в каких сферах жители Самары оказывают услуги и продают товары как самозанятые, а также какие способы привлечения клиентов они применяют для развития своего дела.
Самозанятость все чаще играет важную роль в доходах горожан: для 16% опрошенных она стала главным источником заработка, 7% совмещают её с основной работой, а 11% рассматривают как способ периодически пополнить бюджет. Среди направлений оказания услуг и продажи товаров лидируют автоуслуги — 15% респондентов. Еще по 11% работают в сфере продажи рукодельных товаров, консалтинга и профессиональных услуг, а также услуг для животных, по 10% — в доставке и перевозках, а также дизайне, творчестве и handmade. Красоту и уход, а также образование и репетиторство выбрали по 8% самозанятых.
Для привлечения клиентов самозанятые используют разные каналы продвижения. Среди тех, кто уже продвигает свои предложения или собирается это делать, наибольшей популярностью пользуются площадки электронной коммерции — например, Авито — их выбирают 47% жителей Самары. Социальные сети используют 42% респондентов, мессенджеры — 37%, поисковые системы — 28%. Видеоплатформы оказались актуальны для 23% опрошенных, специализированные сайты и сервисы — для 20%, рекламные сети — для 15%, а сотрудничество с блогерами — для 10%.
Продвижение на площадках электронной коммерции чаще других каналов приносят заказы: такой ответ дали 46% опрошенных самозанятых жителей Самары. На втором месте — мессенджеры с 38%, на третьем — специализированные сайты и сервисы с 28%. Ещё 25% получают заказы благодаря поисковым системам, 20% — через видеоплатформы, 18% — с помощью социальных сетей.
Самозанятые жители Самары, которые используют инструменты продвижения или планируют начать, в среднем планируют бюджет на эти цели в размере 9 357 рублей в месяц. 33% рассчитывают на сумму от 5 001 до 10 000 рублей, 25% — от 10 001 до 20 000 рублей, а 13% — от 1 001 до 5 000 рублей. Еще 10% готовы тратить не больше 1 000 рублей в месяц, а 5% планируют выделять на продвижение свыше 20 000 рублей.
Большинство опрошенных самозанятых жителей Самары — 56% — предпочитают самостоятельно управлять продвижением своих услуг и товаров. Еще 24% обращаются к рекламным агентствам, а 10% — к специалистам по рекламе на фрилансе. При этом самостоятельная настройка не исключает возможности использовать профессиональные инструменты и аналитику, которые помогают оценивать результаты размещений и эффективнее распределять бюджет.
"Для самозанятых продвижение — это не просто способ рассказать о себе, а инструмент, который помогает находить новых клиентов и превращать интерес к услугам или товарам в реальные заказы в условиях высокой конкуренции. При этом продвижение требует времени, экспертизы и понимания того, какие инструменты лучше подходят для конкретной задачи. Рекламные агентства могут стать надежными партнерами для самозанятых: помочь определить целевую аудиторию, подобрать эффективные каналы, настроить рекламные кампании и оценивать их результаты. Это позволяет специалистам сосредоточиться на своей работе, а привлечение клиентов сделать более системным и управляемым процессом", — комментирует руководитель направления по работе с агентствами и партнерами "Авито" Николай Сентюрин.
*исследование проводилось среди 10 000 жителей России в возрасте от 18 лет
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.