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Образование Общество

В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском академическом театре оперы и балета собрались педагогические работники со всего региона.

Обратилась к участникам мероприятия и зачитала поздравительный адрес губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева заместитель председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева: "Ваша профессия по праву считается одной из самых востребованных в обществе. Педагог помогает своим ученикам получить необходимые знания и навыки, воспитывает в каждом ребенке личность, вдохновляет на высокие достижения".

"Дорогие коллеги, каждый из вас прошел путь от первого звонка — до больших побед, до результатов. Мы гордимся каждым из вас, каждым педагогическим коллективом. Я желаю вам благополучия, семейного тепла и, конечно, еще больших достижений в вашем профессиональном деле. С праздником!", — сказала Регина Воробьева.

На торжественной церемонии ведомственным знаком отличия Минпросвещения РФ "Отличник просвещения" награждены четверо педагогов из Самары и Тольятти:
Антипова Жанна Васильевна, учитель биологии самарской гимназии № 133;
Ахмерова Эльмира Рашитовна, учитель химии и географии тольяттинской школы № 79;
Пичкурова Ольга Николаевна, заведующий самарского детского сада № 283;
Семенов Алексей Иванович, учитель физкультуры, советник директора тольяттинской школы № 31.

"Главная наша мотивация в работе — это ученики. Каждый из них уникален и неповторим, и важно рассмотреть их сильные стороны. Как учитель биологии, могу сказать, что многие ребята выбирают в качестве профессионального направления биологию, медицину, и для них сегодня в школах создаются все условия, чтобы предметы естественно-научного цикла они могли изучать углубленно", — сказала Жанна Антипова.

Почетного звания "Народный учитель Самарской области" удостоена Титова Марина Ивановна, учитель начальных классов школы № 2 п. г. т. Усть-Кинельский.

"В августе 1987 года я пришла работать в школу, и продолжаю учить ребят уже почти 40 лет. За эти годы окончили школу много моих выпускников, которыми я горжусь. И многие их успехи — это заслуга моих коллег. Весь наш педколлектив — работоспособный, творческий, воодушевленный", — поделилась Марина Титова.

Почетным званием Самарской области "Заслуженный учитель Самарской области" награждены двое педагогов:
Лисицина Татьяна Васильевна, учитель начальных классов школы № 3 с. Кинель-Черкассы;
Образкова Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы школы с. Тимашево.

Еще трое педагогов награждены Почетным званием "Заслуженный работник образования Самарской области":
Воротынцева Людмила Анатольевна, директор школы с. Зуевка;
Иванова Елена Евгеньевна, преподаватель Сызранского колледжа искусств и культуры им. О. Н. Носцовой;
Первухина Елена Владимировна, директор Чапаевского химико-технологического техникума.

Почётный знак Губернатора Самарской области "За служение людям" вручен педагогическим коллективам Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е. В. Золотухина и школы села Ягодное.

Кроме того, подведены итоги конкурса педагогических династий Самарской области. В этом году в нем приняли участие 15 династий. Победителем признана семья Сафроновых, которая трудится в школе села Русская Селитьба Красноярского района. Общий педагогический стаж 4 поколений и 8 членов династии — 190 лет. Награду для семьи Сафроновых — 500 тысяч рублей — впервые предоставил благотворительный фонд "Эмпатия" Михаила Шелкова.

"Для учителей из профессиональных династий профессия — и личное призвание, и наследие. Мы в "Эмпатии" уверены, что бережное отношение к семейной истории и общему делу важно поддерживать, и рады поддержать инициативу Министерства образования Самарской области. Хочется, чтобы педагогические династии продолжались и больше увлечённых и талантливых учителей вслед за своими родными приходили в школы!", — отметили в фонде.

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