"Слово, которое звучит": актриса Анастасия Крылова встретилась со школьниками Самарской области

В школе № 14 "Центр образования" имени Кавалера Ордена Ленина Н. Ф. Шутова Сызрани состоялась встреча с лектором Российского общества "Знание", актрисой театра и кино Анастасией Крыловой. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта "Чтецкие программы", который Российское общество "Знание" реализует совместно с Министерством просвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина.

Литературный клуб школы вошел в список самых активных в стране. Встреча соответствует целям и задачам национального проекта "Молодежь и дети".

Мероприятие открыла директор школы Оксана Каменская, которая напомнила, что в сентябре читательский клуб стал лидером проекта благодаря ученикам 4-Б класса, снявшим буктрейлер к произведению Виктора Драгунского "Тайное становится явным".

В ходе диалога "Художественное слово в эталонном звучании" Анастасия Крылова рассказала школьникам о книгах, которые сопровождали ее в жизни, о том, как литература формирует вкус и воображение, а также провела практический разбор выразительного чтения и дала профессиональные советы.

Лектор рассказала о своем пути: она выросла под Казанью, с четырех лет ездила за три километра на электричке, чтобы заниматься в молодежном театре, вокалом, художественным словом и танцами. По ее словам, именно разнообразие навыков помогло ей при поступлении в ГИТИС, где требовалось чтение стихов, прозы, басни, исполнение песни и коллоквиум.

"В любой профессии важно иметь как можно больше "карт в рукаве" — это делает человека конкурентоспособным и многогранным. Важно внимательно выбирать того, на кого подписываешься, с кого берешь пример в интернет-пространстве и не лениться развивать свои способности", — подчеркнула лектор Общества "Знание".

Отвечая на вопросы школьников, Анастасия Крылова вспомнила свою первую осознанно прочитанную книгу — "Дети из Бюллербю" Астрид Линдгрен, а также рассказала о влиянии бабушки, учителя русского языка и литературы.

Говоря о перечитывании, она призналась, что профессия заставляет ее много читать сценариев, и, что она сознательно заставляет себя читать, чтобы противостоять клиповому мышлению.

"Понимаю, насколько меня уводит этот информационный мир в эпоху клипового мышления. Мы уже начинаем смотреть видео на полтора-два ускорения — и это меня пугает. Я хочу вернуть себе тот способ мышления, который был у меня в институте, возможность говорить и расширять свой кругозор", — подчеркнула лектор Общества "Знание".

Так, для съемок в проекте "Новое прочтение Анны Карениной" она перечитала роман Толстого и узнала, что у героини было пять прототипов.

"Я играла пятый — Загревскую, двоюродную тетю Толстого. Как сказал мой персонаж: если бы Толстой писал только со своей тети, все было бы у нее хорошо — она никогда не покончила бы жизнь самоубийством ради мужчины, потому что все мужчины падали к ее ногам", — поделилась актриса.

На вопрос о том, помогает ли читательский опыт понимать персонажей, актриса ответила утвердительно: она разбирает детство героя, его травмы и мотивы.

В ходе беседы Анастасия Крылова объяснила, как запоминает большие объемы текста: ставит цель, тренирует мозг и представляет себя персонажем. Она отметила, что театр и кино требуют разных сил, но любовь к обоим остается неизменной.

Во время встречи Анастасия прочитала стихотворение Роберта Рождественского "88" — историю радиста с острова Диксон, который зашифровал признание в любви в радиопередачах. Актриса объяснила, что главное в чтении — передать атмосферу и чувство, а не детали, и что ритм, паузы и интонация помогают донести авторский замысел. Школьники попробовали свои силы в чтении этого стихотворения, а лектор дала им советы по работе с голосом и темпом.

В рамках блиц-опроса Анастасии Крыловой задали вопрос о том, с каким автором она хотела бы поужинать. Отвечая, актриса отметила, что этот выбор у нее скорее профессиональный — Антон Чехов.

Напомним, открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб может каждая школа — для этого необходимо обратиться на сайт Российского общества "Знание".