"Т Плюс" вручила сертификат на создание лекционной аудитории теплоэнергетическому факультету СамГТУ

"Т Плюс" поздравила теплоэнергетический факультет (ТЭФ) Самарского государственного технического университета с 70-летием. В качестве подарка к юбилею энергетики вручили факультету сертификат на создание лекционной аудитории.
Взаимодействие энергокомпании с Самарским политехом продолжается не одно десятилетие. Многие руководители и специалисты регионального филиала "Т Плюс" — выпускники теплоэнергетического факультета СамГТУ.
Энергетики совместно с преподавательским составом Политеха реализуют целый ряд инициатив по подготовке кадров для отрасли: создание специализированной лаборатории и Ассоциации опорных вузов "Т Плюс", реализация проектов "Школа молодого энергетика" и "Энергия будущего".
Новая лекционная аудитория, которая будет создана при поддержке энергокомпании, является одной из крупнейших в СамГТУ: площадь помещения почти 200 квадратных метров. Современное по техническому оснащению пространство планируется создать в 6-м корпусе Политеха, где обучаются студенты теплоэнергетического факультета.
"Поздравляю преподавательский коллектив, студентов и выпускников с 70-летием теплоэнергетического факультета! Ещё один год совместной работы принёс новые результаты: первые выпускники программы "Энергия будущего" получили сертификаты, гарантирующие трудоустройство в компании. Уверен, что впереди нас ждут новые интересные проекты, которые привлекут в отрасль молодых перспективных специалистов", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
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