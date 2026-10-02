Делегация Самарской области представила регион на Форуме классных руководителей

В Национальном центре "Россия" в Москве собрались более тысячи педагогов и руководителей образовательных организаций из регионов России и зарубежных стран. Впервые одновременно с форумом классных руководителей проходит всероссийский форум директоров школ. Событие вошло в число мероприятий Большой учительской недели, которая проходит в России с 28 сентября по 5 октября.

Участников приветствовал министр просвещения России Сергей Кравцов. "Форум классных руководителей проводится по поручению Президента России уже в 6-й раз. Это уникальная площадка, где мы вместе обсуждаем будущее нашего образования. После каждого форума мы обобщаем ваши инициативы, чтобы совершенствовать нашу работу. Главная тема года — это исполнение указа Президента № 498 "О дополнительных мерах поддержки учителей". Министерством подготовлены три проекта федеральных законов и проект постановления Правительства об удостоверении учителя. Вместе с педагогами сформируем положение о статусе учителя и вынесем его на публичное обсуждение", — сказал Сергей Кравцов. Он также подчеркнул, что форум классных руководителей уже стал площадкой, где вместе с педагогами обсуждают будущее образования и формируют новые решения.

От Самарской области в форуме приняли участие 16 педагогов. Делегацию представила Виктория Гребенкина, посол ФКР региона и заместитель директора по УВР МБОУ Школы № 150 г. о. Самара.

"Форум классных руководителей и форум директоров школ — это действительно гораздо больше, чем просто профессиональное мероприятие. Это мощнейший заряд энергии, вдохновения и тот самый случай, когда ты оказываешься в кругу людей, которые говорят с тобой на одном языке. Каждая деталь форума продумана: от глубоких панельных дискуссий до интерактивных площадок от "Сферума", "Росатома", "Машука". А Самарская делегация — это отдельная любовь! Наши педагоги — удивительные, яркие, талантливые люди, рядом с которыми хочется расти и становиться лучше, хочется брать пример с каждого. Рекомендую каждому директору, каждому классному руководителю участвовать в отборах, не бояться и обязательно ехать. Это возможность не только получить новые знания, но и почувствовать себя по-настоящему счастливым в кругу единомышленников", — поделилась Виктория Гребенкина.

Деловая программа форумов посвящена ключевым вопросам современной школы: эффективным подходам к воспитанию, развитию профессионального сообщества педагогов, управлению образовательными организациями, профориентации школьников, а также взаимодействию школ с учреждениями среднего профессионального и высшего образования. В фокусе внимания — стратегии сохранения исторической правды, подходы к передаче традиционных ценностей подрастающему поколению и вопросы обеспечения безопасности школьников в условиях современных вызовов.