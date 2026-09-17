16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области 748 участников СВО и членов их семей стали студентами в 2026 году Студентка из Тольятти представляет Самарскую область в финале Чемпионата высоких технологий В ПГУТИ для студентов Самарской области прошел кинопоказ фильма "Обратный адрес: Старшина" в рамках XIX МКФ "Соль земли" Учителя информатики школ Самарской области встретились на II региональном съезде Инженерной школе ПГУТИ присвоен региональный статус для развития технологий космоса, авиации и БПЛА

Образование Общество

В Самарской области 748 участников СВО и членов их семей стали студентами в 2026 году

ОТРАДНЫЙ. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 113
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Итоги приема на обучение в образовательные организации высшего образования участников СВО и членов их семей были представлены на выездном заседании межведомственной комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции, иным лицам и членам их семей. Заседание прошло в городе Отрадный под председательством заместителя председателя правительства Самарской области Регины Воробьевой.

По отдельной квоте (для участников СВО и членов их семей) в вузы региона в этом году поступили 748 человек - почти в три раза больше, чем два года назад (258 → 520 → 748). Всего в этом году было выделено 993 места, что составляет не менее 10% бюджетных мест по каждой специальности. Большинство выбрали инженерные и востребованные в экономике направления: на них приходится 58% бюджетных мест региона - это заметно выше среднероссийского уровня.

В регионе действует уникальная для страны мера - стопроцентная компенсация стоимости платного обучения в государственных вузах Самарской области для участников СВО, вдов (вдовцов) участников СВО. Данная мера введена по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В прошлом году ее получили 55 человек. В 2026-м прием заявлений продолжается до 1 ноября.

"Мы выстраиваем цельный маршрут: "участие - образование - возвращение в регион". Ветеран получает квалификацию, а область - кадрового специалиста, знающего цену делу. Пять наших студентов уже стали выпускниками 2026 года, и это только начало", - отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков на выездном заседании межведомственной комиссии в Отрадном.

Информацию по поступлению и обучению можно получить в филиале фонда "Защитники Отечества" и приемных комиссиях вузов. Консультацию по получению компенсации стоимости обучения в государственном вузе можно получить по телефону +7 (846) 214-33-86. Совместно с Самарским государственным социально-педагогическим университетом для участников СВО и их детей работают бесплатные подготовительные курсы по подготовке к ЕГЭ. Срок подачи заявлений - до 30 сентября 2026 года. По всем вопросам: 8 (846) 207-88-77 (доб. 2), 8 (903) 301-33-41.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4