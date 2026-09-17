В Самарской области 748 участников СВО и членов их семей стали студентами в 2026 году

Итоги приема на обучение в образовательные организации высшего образования участников СВО и членов их семей были представлены на выездном заседании межведомственной комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции, иным лицам и членам их семей. Заседание прошло в городе Отрадный под председательством заместителя председателя правительства Самарской области Регины Воробьевой.

По отдельной квоте (для участников СВО и членов их семей) в вузы региона в этом году поступили 748 человек - почти в три раза больше, чем два года назад (258 → 520 → 748). Всего в этом году было выделено 993 места, что составляет не менее 10% бюджетных мест по каждой специальности. Большинство выбрали инженерные и востребованные в экономике направления: на них приходится 58% бюджетных мест региона - это заметно выше среднероссийского уровня.

В регионе действует уникальная для страны мера - стопроцентная компенсация стоимости платного обучения в государственных вузах Самарской области для участников СВО, вдов (вдовцов) участников СВО. Данная мера введена по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В прошлом году ее получили 55 человек. В 2026-м прием заявлений продолжается до 1 ноября.

"Мы выстраиваем цельный маршрут: "участие - образование - возвращение в регион". Ветеран получает квалификацию, а область - кадрового специалиста, знающего цену делу. Пять наших студентов уже стали выпускниками 2026 года, и это только начало", - отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков на выездном заседании межведомственной комиссии в Отрадном.