В Красноглинском районе мотоциклист погиб, врезавшись в забор

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Утром в четверг, 17 сентября, 58-летний мужчина на мотоцикле Roliz Walker ехал по 8‑й улице в СНТ "Звездочка". Возле дома № 56 водитель потерял контроль над транспортным средством и врезался в забор частного домовладения.

Фото: Госавтоинспекция Самарской области