В Промышленном районе водитель на Citroën, сдавая назад, сбил пенсионерку

Во вторник, 15 сентября, в 12:00 в Промышленном районе Самары 34-летняя водитель Citroën, двигаясь задним ходом во дворе дома № 92, ст. 1 по ул. Георгия Димитрова, наехала на 76-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Пострадавшая 76-летняя женщина обратилась за помощью в медицинское учреждение, ей рекомендовано амбулаторное лечение.