В Самаре лоб в лоб столкнулись "Приора" и Volkswagen, пострадали три человека

В понедельник, 7 сентября, в 3:00 в Кировском районе Самары в ДТП пострадали три человека, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 57-летний водитель Volkswagen Polo двигался по Ракитовскому шоссе со стороны ул. Олимпийской в направлении ул. Магистральной. В районе дома № 73, к. 2 по ул. Олимпийской, поворачивая налево вне перекрестка он не уступил дорогу Lada Priora под управлением 63-летнего водителя, который двигался по "встречке". В ДТП телесные повреждения получили водители обоих машин и 65-летний пассажир автомобиля Lada Priora, им назначено стационарное лечение.