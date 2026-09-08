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ДТП Происшествия

В Самаре лоб в лоб столкнулись "Приора" и Volkswagen, пострадали три человека

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 сентября, в 3:00 в Кировском районе Самары в ДТП пострадали три человека, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как уточнили в Госавтоинспекции, 57-летний водитель Volkswagen Polo двигался по Ракитовскому шоссе со стороны ул. Олимпийской в направлении ул. Магистральной. В районе дома № 73, к. 2 по ул. Олимпийской, поворачивая налево вне перекрестка он не уступил дорогу Lada Priora под управлением 63-летнего водителя, который двигался по "встречке". В ДТП телесные повреждения получили водители обоих машин и 65-летний пассажир автомобиля Lada Priora, им назначено стационарное лечение.

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