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Соцподдержка Общество

Мечта становится реальностью: в Самарской области господдержка помогла студентке из многодетной семьи начать путь к профессии врача

КРАСНЫЙ ЯР. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Динара Ситказиева из села Красный Яр делает первые шаги к профессии врача. Осуществить мечту ей помогла государственная поддержка. Благодаря компенсации 50% стоимости обучения в рамках национального проекта "Семья" учеба в медицинском вузе стала для девушки реальностью.

Фото: Газета "Красноярские новости"

Семья Ситказиевых — большая и дружная, в ней воспитываются четверо детей. Старшая дочь Динара с детства хотела помогать людям, и теперь она — студентка медицинского университета.

"Я благодарна за эту выплату. Это большая поддержка для многодетной семьи. Очень сильно помогает в наше время. И второй ребенок у меня пойдет в институт, когда закончит 11 класс. Я надеюсь, что такая поддержка и дальше будет действовать для больших семей", — поделилась многодетная мама Жумазия Ситказиева.

Мера поддержки рассчитана на многодетные семьи, которые заключили договор на платное обучение ребенка‑очника в вузе или ссузе. Заявление можно подать двумя способами: через официальный сайт министерства социально‑демографической и семейной политики Самарской области (minsocdem.samregion.ru) либо лично в управлении социальной защиты населения по месту жительства.

Программа оказалась востребованной: только в Красноярском районе в 2026 году поступило 55 заявлений на выплату. Как рассказала Галина Жукова, руководитель управления социальной защиты населения Северного округа по Красноярскому району, компенсация предоставляется на каждого ребенка из многодетной семьи, который обучается в высшем или среднем профессиональном учебном заведении.
Всего в Самарской области такую поддержку уже получили около 1,5 тысяч человек.

Мера реализуется в рамках национального проекта "Семья" по решению президента РФ Владимира Путина. Поддержка семей с тремя и более детьми — один из ключевых приоритетов государственной политики. В Самарской области продолжается Десятилетие многодетной семьи, объявленное губернатором Вячеславом Федорищевым. В рамках этой инициативы регион усиливает адресную помощь многодетным семьям и развивает инфраструктуру поддержки родителей и детей.

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