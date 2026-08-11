"Самарское долголетие" меняет жизнь людей серебряного возраста

В творческой мастерской "Переплет", работающей на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Северного округа в Сергиевске, кипит работа. Здесь из обычной офисной бумаги создают изящные корзины, хлебницы и шкатулки, которые на вид не отличить от изделий из натурального ротанга. Для местных жительниц "серебряного возраста" это не просто рукоделие, а важная часть региональной программы "Самарское долголетие", направленной на активное долголетие и социальную интеграцию старшего поколения.

Техника плетения из бумажной лозы требует усидчивости и внимания, но результат превосходит все ожидания: готовые изделия напоминают натуральную лозу, а сам процесс дарит радость творчества, живое общение и даже положительно влияет на самочувствие - помогает снять стресс и нормализовать давление.

Одна из мастериц, Нина Уханова, пришла в "Переплет" полтора года назад, устав от домашнего однообразия. "Сейчас бежим сюда, как во второй дом. Приходим, разговариваем - когда посмеемся, когда погрустим. Познакомилась с новыми людьми, и сейчас это уже вторая семья. Мне очень нравится", - делится впечатлениями жительница Сергиевска.

Занятия в кружке приносят не только радость общения, но и ощутимую пользу для здоровья. "Медленное рукоделие убирает стресс и тревожность. Кроме того, у нас есть и другие направления, например, спицетерапия. Научно доказано, что достаточно получаса такого рукоделия, чтобы давление и пульс пришли в норму", - рассказала специалист по социальной работе Комплексного центра Ольга Ахтямова.

Мастерская "Переплет" - лишь одно из множества направлений программы "Самарское долголетие", которая создана по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и является частью национального проекта "Семья".

"В рамках программы наши участницы танцуют, повышают компьютерную и финансовую грамотность, поют в хоре и даже занимаются йогой. У нас интереснейшая, насыщенная жизнь. Каждый находит занятие по душе - и все это "Самарское долголетие", - сообщила заведующая отделением Комплексного центра социального обслуживания населения Северного округа Елена Евсеева.

В Сергиевском районе, как и по всей области, люди "серебряного" возраста активно доказывают, что возраст не помеха для новых начинаний. Бумажная лоза в умелых руках обретает вторую жизнь, даря их обладательницам радость творчества, душевное тепло и ровный ритм сердца.

Всего в регионе более 288 тыс. человек ведут активную социальную жизнь в рамках "Самарского долголетия".