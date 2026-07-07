Торговая сеть ПОБЕДА запускает акцию "Настроение-Лето"

Этим летом ПОБЕДА каждую неделю разыгрывает холодильник, наполненный мороженым ТМ "Montiosa" или освежающим лимонадом ТМ "Soda Yoda".

Торговая сеть запускает акцию "Настроение-Лето", которая превращает обычный день в шанс получить приятный подарок. С 1 июля по 15 августа в мобильном приложении "ПОБЕДА честных цен" каждый пользователь сможет один раз в сутки вращать виртуальное "Колесо фортуны" и узнавать, что приготовила удача именно сегодня.

Хочешь холодильник мороженого в подарок? А холодильник лимонада? Приходи в магазины ПОБЕДА!

А если главный приз выпадет не сразу, без приятных сюрпризов никто не останется. Участников ждут:

скидки на товары и бренды,

выгодные комбо-предложения,

акции "N+1"

возможность приобрести отдельные товары всего за 1 рубль.

Принять участие максимально просто:

скачать приложение "ПОБЕДА честных цен",

авторизоваться по номеру телефона,

открыть раздел "Колесо фортуны" и сделать первое вращение.

Следующую попытку можно будет использовать уже через 24 часа.

Несколько секунд и, возможно, именно этот день станет самым удачным!

* Розыгрыш холодильников проводится в приложении "ПОБЕДА честных цен" еженедельно в период с 01.07.2026 по 15.08.2026 включительно.

Организатор розыгрыша ООО "ТК Лето", ОГРН 1137327001030. Общий период проведения розыгрыша с 01.07.2026 по 15.08.2026 года включительно во всех магазинах ПОБЕДА. Общий период акции и вручения подарков с 01.07.2026 года по 10.09.2026 года включительно. Количество подарков и товаров ограничено. Условия проведения розыгрыша могут быть изменены организатором без предварительного оглашения. Представленные изображения подарков розыгрыша могут отличаться от реальных. Подробности об организаторе розыгрыша, о правилах проведения розыгрыша, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения в магазинах ПОБЕДА — на сайте Организатора магазинпобеда.рф.