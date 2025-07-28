16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Как в детстве: где найти вкусные и родные помидоры этим летом Лето подарков в "Пятёрочке": 5 млн рублей и бонусы за каждую покупку "Магнит" и Билайн внедрят цифровые продукты и сервисы для улучшения клиентского опыта в магазинах Отечественные ритейлеры в ближайшие два года будут шире использовать ИИ "Путь самурая": "Пятёрочка" разыгрывает поездку в Японию

Продуктовый ритейл АПК и пищепром

Как в детстве: где найти вкусные и родные помидоры этим летом

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 117
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На поиски вкусных отечественных помидоров, которые доступны практически каждому жителю нашей страны, логично направиться в одну из "томатных" столиц России — Астрахань. По производству этих популярных в рационе россиян овощей Астраханская область занимает первое место. По данным Минсельхоза страны, три региона — Кабардино-Балкария, Астраханская и Волгоградская области — выращивают более 90% всех отечественных томатов в открытом грунте.

Фото: предоставлено торговой сетью "Пятёрочка"

Здесь в поселке Ильинка Астраханской области находится тепличный комплекс "Кедр", который начал свой путь в 2017 году как инвестиционный проект. Сегодня там на 10 гектарах выращивается порядка 7,5 тысяч тонн этих популярных овощей ежегодно.

Молодое, но перспективное и динамичное предприятие уже активно работает с крупнейшей сетью магазинов у дома — "Пятёрочкой". Агрономы рассказали, как добиваются вкусных результатов.

Тепличный интеллект и вода из Волги

"Кедр" — третье хозяйство в России с технологически оснащенными теплицами последнего поколения. И зимой и летом здесь созданы идеальные условия для растений. Все параметры — от температуры до уровня CO₂ и освещенности находятся под контролем искусственного интеллекта. Валентина Гончарук, агроном-технолог ТК "Кедр", отмечает, что климат в теплицах должен быть стабильным, без скачков и перегревов:

"Главное — отсутствие стресса у растений. За счет этого томаты получаются плотными, насыщенными и дольше хранятся".

В отличие от многих хозяйств, где использует обедненную артезианскую воду, сельхозпроизводитель применяет волжскую, прошедшую фильтрацию и отстаивание. Такой эко-подход позволяет сохранить минеральный состав и улучшить вкус продукции. Сегодня только 5–6 теплиц в России используют подобный метод.

В сезон высаживается до 300 тысяч семян, все вручную, в специальные кассеты. Через 25 дней после пикировки растения попадают в производственные блоки. Урожай также собирается вручную: до 70 тонн в день усилиями 60 работников. После сортировки томаты распределяются по категориям зрелости и качества, упаковываются и отправляются в регионы.

Для обеспечения свежести томатов в торговых точках на предприятии действует комплексная система контроля качества, охватывающая все этапы — от сбора и упаковки до хранения и отправки. Особое внимание уделяется соблюдению температурного режима при хранении и перевозке продукции.

Вкус из детства

Около 7500 тонн томатов круглый год поступает напрямую от производителя на прилавки "Пятёрочки" — от Мурманска до Красноярска. Продукция реализуется под собственной торговой маркой Global Village.

"В 2024 году мы обновили позиционирование бренда на платформу "Настоящий вкус ваших эмоций", подчеркнув нашу основную идею — еда как источник ярких впечатлений, благодаря разнообразию качественных овощей и фруктов. Это отражает наш подход к формированию ассортимента и работе с поставщиками", — рассказывают в "Пятёрочке".

"Сеть получает три основных сорта — среднеплодный красный томат Грандис и коктейльный гибрид с повышенной сахаристостью и плотной мякотью. Тот самый узнаваемый и любимый "вкус из детства", — добавляет производитель. — Он был отобран по итогам профессиональных дегустаций и уже стал одним из самых популярных томатов на полке".

Локальное производство — федеральная полка

По данным ритейлера, томаты пользуются большим спросом у покупателей, занимая более трети от всех продаж категории "Овощи и фрукты". При этом продукция СТМ составляет около трети этого объема.

"Локальные производители — наше приоритетное направление. Треть покупателей, по данным наших опросов, хочет видеть на полке продукцию, выращенную внутри страны или в близлежащем регионе, — подчеркивают в "Пятёрочке". — Это и "родной" вкус, и быстрая логистика, и поддержка регионального бизнеса".

Астраханская область — идеальное место для тепличного хозяйства, что создает условия для выращивания овощей круглый год. В ТК "Кедр" сегодня работают 230 человек, большинство — местные жители из Ильинки и соседнего поселка Красные Баррикады. Сотрудничество с торговой сетью ведется на условиях агроконтракта, что дает астраханскому сельхозпроизводителю возможность эффективно распределять имеющиеся ресурсы. Следующий шаг развития отношений — стратегическое партнерство с сетью, что откроет еще больше возможностей и перспектив для роста и развития, а для покупателей станет гарантом вкусных и доступных продуктов на полках.

"Федеральный контракт — это ключ к устойчивости, — говорит Элах Боршигов, первый заместитель генерального директора тепличного комплекса. — Мы знаем, что вырастим, сколько продадим и по какой цене. Это исключает влияние рыночной турбулентности и позволяет точно рассчитать норму доходности".

При расширении производства мощности комплекса могут быть увеличены в несколько раз. Это даст региону не только новые рабочие места, но и усилит статус агрария на юге России. Толчком для дальнейшего роста может стать стратегическое партнерство с торговой сетью: без гарантированного сбыта и прозрачного ценообразования агробизнес просто не развивается.

Для ритейлера это возможность обеспечить стабильный ассортимент, а для производителя — предсказуемость и доступ к широкой полке. И если сегодня речь идет о 10 гектарах и 7500 тоннах продукции, то в перспективе — о полноценном агрохабе, который может стать моделью для других регионов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Пётр Фескин 15 декабря 2016 10:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Евгений Сапунов 18 августа 2015 13:23 В сызранском "Перекрестке" изъяты канадские лобстеры и французский сыр

уничтожали лобстеров путём поедания? )))

Павел Курганов 11 августа 2015 12:02 В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 03:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3