Как в детстве: где найти вкусные и родные помидоры этим летом

На поиски вкусных отечественных помидоров, которые доступны практически каждому жителю нашей страны, логично направиться в одну из "томатных" столиц России — Астрахань. По производству этих популярных в рационе россиян овощей Астраханская область занимает первое место. По данным Минсельхоза страны, три региона — Кабардино-Балкария, Астраханская и Волгоградская области — выращивают более 90% всех отечественных томатов в открытом грунте.

Здесь в поселке Ильинка Астраханской области находится тепличный комплекс "Кедр", который начал свой путь в 2017 году как инвестиционный проект. Сегодня там на 10 гектарах выращивается порядка 7,5 тысяч тонн этих популярных овощей ежегодно.

Молодое, но перспективное и динамичное предприятие уже активно работает с крупнейшей сетью магазинов у дома — "Пятёрочкой". Агрономы рассказали, как добиваются вкусных результатов.

Тепличный интеллект и вода из Волги

"Кедр" — третье хозяйство в России с технологически оснащенными теплицами последнего поколения. И зимой и летом здесь созданы идеальные условия для растений. Все параметры — от температуры до уровня CO₂ и освещенности находятся под контролем искусственного интеллекта. Валентина Гончарук, агроном-технолог ТК "Кедр", отмечает, что климат в теплицах должен быть стабильным, без скачков и перегревов:

"Главное — отсутствие стресса у растений. За счет этого томаты получаются плотными, насыщенными и дольше хранятся".

В отличие от многих хозяйств, где использует обедненную артезианскую воду, сельхозпроизводитель применяет волжскую, прошедшую фильтрацию и отстаивание. Такой эко-подход позволяет сохранить минеральный состав и улучшить вкус продукции. Сегодня только 5–6 теплиц в России используют подобный метод.

В сезон высаживается до 300 тысяч семян, все вручную, в специальные кассеты. Через 25 дней после пикировки растения попадают в производственные блоки. Урожай также собирается вручную: до 70 тонн в день усилиями 60 работников. После сортировки томаты распределяются по категориям зрелости и качества, упаковываются и отправляются в регионы.

Для обеспечения свежести томатов в торговых точках на предприятии действует комплексная система контроля качества, охватывающая все этапы — от сбора и упаковки до хранения и отправки. Особое внимание уделяется соблюдению температурного режима при хранении и перевозке продукции.

Вкус из детства

Около 7500 тонн томатов круглый год поступает напрямую от производителя на прилавки "Пятёрочки" — от Мурманска до Красноярска. Продукция реализуется под собственной торговой маркой Global Village.

"В 2024 году мы обновили позиционирование бренда на платформу "Настоящий вкус ваших эмоций", подчеркнув нашу основную идею — еда как источник ярких впечатлений, благодаря разнообразию качественных овощей и фруктов. Это отражает наш подход к формированию ассортимента и работе с поставщиками", — рассказывают в "Пятёрочке".

"Сеть получает три основных сорта — среднеплодный красный томат Грандис и коктейльный гибрид с повышенной сахаристостью и плотной мякотью. Тот самый узнаваемый и любимый "вкус из детства", — добавляет производитель. — Он был отобран по итогам профессиональных дегустаций и уже стал одним из самых популярных томатов на полке".

Локальное производство — федеральная полка

По данным ритейлера, томаты пользуются большим спросом у покупателей, занимая более трети от всех продаж категории "Овощи и фрукты". При этом продукция СТМ составляет около трети этого объема.

"Локальные производители — наше приоритетное направление. Треть покупателей, по данным наших опросов, хочет видеть на полке продукцию, выращенную внутри страны или в близлежащем регионе, — подчеркивают в "Пятёрочке". — Это и "родной" вкус, и быстрая логистика, и поддержка регионального бизнеса".

Астраханская область — идеальное место для тепличного хозяйства, что создает условия для выращивания овощей круглый год. В ТК "Кедр" сегодня работают 230 человек, большинство — местные жители из Ильинки и соседнего поселка Красные Баррикады. Сотрудничество с торговой сетью ведется на условиях агроконтракта, что дает астраханскому сельхозпроизводителю возможность эффективно распределять имеющиеся ресурсы. Следующий шаг развития отношений — стратегическое партнерство с сетью, что откроет еще больше возможностей и перспектив для роста и развития, а для покупателей станет гарантом вкусных и доступных продуктов на полках.

"Федеральный контракт — это ключ к устойчивости, — говорит Элах Боршигов, первый заместитель генерального директора тепличного комплекса. — Мы знаем, что вырастим, сколько продадим и по какой цене. Это исключает влияние рыночной турбулентности и позволяет точно рассчитать норму доходности".

При расширении производства мощности комплекса могут быть увеличены в несколько раз. Это даст региону не только новые рабочие места, но и усилит статус агрария на юге России. Толчком для дальнейшего роста может стать стратегическое партнерство с торговой сетью: без гарантированного сбыта и прозрачного ценообразования агробизнес просто не развивается.

Для ритейлера это возможность обеспечить стабильный ассортимент, а для производителя — предсказуемость и доступ к широкой полке. И если сегодня речь идет о 10 гектарах и 7500 тоннах продукции, то в перспективе — о полноценном агрохабе, который может стать моделью для других регионов.