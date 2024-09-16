Франчайзинговым партнерам "Пятёрочки" стал доступен личный кабинет

Предпринимателям, открывающим магазины по франшизе с торговой сетью "Пятёрочка", стал доступен личный кабинет с широким спектром инструментов по управлению бизнесом, детализированной отчётностью и чат-ботом для решения вопросов онлайн. Об обновлении цифровой платформы сообщили в пресс-службе ритейлера.
Ранее сайт франчайзинга "Пятёрочки" использовался как информационный хаб, который позволял получить общую информацию о покупке франшизы и ее преимуществах. Теперь он становится первой точкой контакта с предпринимателями, заинтересованными в сотрудничестве с торговой сетью.
На сайте есть калькулятор, позволяющий рассчитать примерную сумму инвестиций и срок окупаемости магазина в интересующем городе. Направив заявку через форму обратной связи, потенциальный партнер может на старте получить варианты аренды на выбор, а в случае наличия собственной недвижимости — оценку ее перспектив.
Для этого используется автоматизированная система подбора и оценки локаций, которая может предсказать, каким будет товарооборот в конкретной точке города: с вероятностью 97% он будет как в прогнозе или выше. Это очень важный этап, так как от объема товарооборота зависит ежемесячная прибыль партнера. Получив предварительное одобрение по заявке, потенциальный франчайзи попадает на стартовый портал с полной информацией о каждом последующем шаге.
Когда магазин уже открыт, у партнера появляется доступ к личному кабинету — своеобразному онлайн-офису, в котором можно управлять работой магазина. На главную страницу автоматически подгружаются ключевые показатели бизнеса, и на основе всех составляющих рассчитывается и подсвечивается итоговая прогнозируемая прибыль за месяц. Если требуются более детализированные отчеты, то они доступны в специальном разделе.
Кроме того, функционал позволяет заказывать услуги у "Пятёрочки" и отслеживать статус их предоставления: например, публикацию вакансий магазина или обучение сотрудников. В личном кабинете есть чат-бот, который находит ответы на наиболее популярные вопросы и постоянно обучается с помощью нейросетей. Также прямо в онлайн-портале можно направить заявку на открытие нового магазина, либо выбрать и купить готовый.
Автоматизация личного кабинета позволяет партнеру получать сервис от головного партнера онлайн, а "Пятёрочке" — сокращать трудозатраты на поддержку. На сегодняшний день посещаемость сайта составляет более 28 тысяч пользователей в месяц: как потенциальных партнеров, так и действующих франчайзи.
"Наряду с развитием электронных госуслуг, цифровых подписей и решений для удаленной работы, рынок франчайзинга стремится к прозрачности отношений и возможности закрытия максимума вопросов онлайн. Мы рады представить обновленный, более функциональный кабинет франчайзи, который позволит существенно упростить многие операционные вопросы. "Пятёрочка" стремится создавать понятный и привлекательный продукт — первую онлайн-франшизу в РФ, и наша амбиция — предоставлять лучший ИТ-сервис нашим партнерам", — комментирует владелец продукта "Онлайн-платформа Франчайзинга" Юрий Пчелин.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?