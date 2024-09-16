Франчайзинговым партнерам "Пятёрочки" стал доступен личный кабинет

Предпринимателям, открывающим магазины по франшизе с торговой сетью "Пятёрочка", стал доступен личный кабинет с широким спектром инструментов по управлению бизнесом, детализированной отчётностью и чат-ботом для решения вопросов онлайн. Об обновлении цифровой платформы сообщили в пресс-службе ритейлера.

Ранее сайт франчайзинга "Пятёрочки" использовался как информационный хаб, который позволял получить общую информацию о покупке франшизы и ее преимуществах. Теперь он становится первой точкой контакта с предпринимателями, заинтересованными в сотрудничестве с торговой сетью.

На сайте есть калькулятор, позволяющий рассчитать примерную сумму инвестиций и срок окупаемости магазина в интересующем городе. Направив заявку через форму обратной связи, потенциальный партнер может на старте получить варианты аренды на выбор, а в случае наличия собственной недвижимости — оценку ее перспектив.

Для этого используется автоматизированная система подбора и оценки локаций, которая может предсказать, каким будет товарооборот в конкретной точке города: с вероятностью 97% он будет как в прогнозе или выше. Это очень важный этап, так как от объема товарооборота зависит ежемесячная прибыль партнера. Получив предварительное одобрение по заявке, потенциальный франчайзи попадает на стартовый портал с полной информацией о каждом последующем шаге.

Когда магазин уже открыт, у партнера появляется доступ к личному кабинету — своеобразному онлайн-офису, в котором можно управлять работой магазина. На главную страницу автоматически подгружаются ключевые показатели бизнеса, и на основе всех составляющих рассчитывается и подсвечивается итоговая прогнозируемая прибыль за месяц. Если требуются более детализированные отчеты, то они доступны в специальном разделе.

Кроме того, функционал позволяет заказывать услуги у "Пятёрочки" и отслеживать статус их предоставления: например, публикацию вакансий магазина или обучение сотрудников. В личном кабинете есть чат-бот, который находит ответы на наиболее популярные вопросы и постоянно обучается с помощью нейросетей. Также прямо в онлайн-портале можно направить заявку на открытие нового магазина, либо выбрать и купить готовый.

Автоматизация личного кабинета позволяет партнеру получать сервис от головного партнера онлайн, а "Пятёрочке" — сокращать трудозатраты на поддержку. На сегодняшний день посещаемость сайта составляет более 28 тысяч пользователей в месяц: как потенциальных партнеров, так и действующих франчайзи.

"Наряду с развитием электронных госуслуг, цифровых подписей и решений для удаленной работы, рынок франчайзинга стремится к прозрачности отношений и возможности закрытия максимума вопросов онлайн. Мы рады представить обновленный, более функциональный кабинет франчайзи, который позволит существенно упростить многие операционные вопросы. "Пятёрочка" стремится создавать понятный и привлекательный продукт — первую онлайн-франшизу в РФ, и наша амбиция — предоставлять лучший ИТ-сервис нашим партнерам", — комментирует владелец продукта "Онлайн-платформа Франчайзинга" Юрий Пчелин.