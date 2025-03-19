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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

Торговая сеть ПОБЕДА проводит юбилейную акцию с призом 1 млн рублей

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Торговая сеть ПОБЕДА празднует 10 лет и запускает масштабную акцию. Главный приз — миллион рублей. На все покупки, сделанные до 16 апреля в магазинах ПОБЕДА на сумму от 1000 рублей*, вместе с чеком покупатель получит купон с уникальным кодом. Его нужно зарегистрировать на сайте 10летпобед.рф — и стать участником розыгрыша.

Фото: предоставлено ООО "ТК Лето"

Для любимых покупателей ПОБЕДА подготовила еще целый калейдоскоп призов:

— сертификаты на покупку в магазины ПОБЕДА на 100 000;

— фирменный мерч;

— промокоды на 360 дней подписки Яндекс Плюс.

А еще можно крутить "Барабан Победы" и получить гарантированные подарки от партнеров:

— Промокоды на подписку от Яндекс Плюс;

— Подписки на онлайн-кинотеатр KION;

— Украшения от ювелирного гипермаркета SUNLIGHT;

— Электронные и аудиокниги от Литрес;

— Онлайн-курсы программирования и дизайна для детей от CODDY;

— Консультации с психологами от ГРАНЬ.РФ;

— Программы тренировок от фитнес-платформы FITSTARS;

— И даже вкусные сюрпризы от GastroSheff.

Не упустите шанс! Один участник может зарегистрировать до 50 уникальных кодов — чем больше кодов, тем выше шансы на победу!

Розыгрыш призов состоится 18 апреля в 18:00 по МСК в прямом эфире. Онлайн-трансляция будет вестись на Rutube-канале "Магазины ПОБЕДА", в группах в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники.

Торговая сеть ПОБЕДА — 10 лет на рынке продуктового ритейла, 700 магазинов в более чем 400 населенных пунктах РФ, 6 логистических центров и собственный автопарк, 10 000 сотрудников.

*Без учета алкогольной и табачной продукции.

Реклама. ООО "ТК Лето".

ERID: 2VSb5yfwuJ8

ИНН 7327067461

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