Торговая сеть ПОБЕДА проводит юбилейную акцию с призом 1 млн рублей

Торговая сеть ПОБЕДА празднует 10 лет и запускает масштабную акцию. Главный приз — миллион рублей. На все покупки, сделанные до 16 апреля в магазинах ПОБЕДА на сумму от 1000 рублей*, вместе с чеком покупатель получит купон с уникальным кодом. Его нужно зарегистрировать на сайте 10летпобед.рф — и стать участником розыгрыша.
Для любимых покупателей ПОБЕДА подготовила еще целый калейдоскоп призов:
— сертификаты на покупку в магазины ПОБЕДА на 100 000;
— фирменный мерч;
— промокоды на 360 дней подписки Яндекс Плюс.
А еще можно крутить "Барабан Победы" и получить гарантированные подарки от партнеров:
— Промокоды на подписку от Яндекс Плюс;
— Подписки на онлайн-кинотеатр KION;
— Украшения от ювелирного гипермаркета SUNLIGHT;
— Электронные и аудиокниги от Литрес;
— Онлайн-курсы программирования и дизайна для детей от CODDY;
— Консультации с психологами от ГРАНЬ.РФ;
— Программы тренировок от фитнес-платформы FITSTARS;
— И даже вкусные сюрпризы от GastroSheff.
Не упустите шанс! Один участник может зарегистрировать до 50 уникальных кодов — чем больше кодов, тем выше шансы на победу!
Розыгрыш призов состоится 18 апреля в 18:00 по МСК в прямом эфире. Онлайн-трансляция будет вестись на Rutube-канале "Магазины ПОБЕДА", в группах в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники.
Торговая сеть ПОБЕДА — 10 лет на рынке продуктового ритейла, 700 магазинов в более чем 400 населенных пунктах РФ, 6 логистических центров и собственный автопарк, 10 000 сотрудников.
*Без учета алкогольной и табачной продукции.
Реклама. ООО "ТК Лето".
ERID: 2VSb5yfwuJ8
ИНН 7327067461