"Письмо Дедушке Морозу": "Пятёрочка" вновь запускает социальный проект

Торговая сеть "Пятёрочка" совместно с банком еды "Русь" вновь запускают благотворительную акцию "Письмо Дедушке Морозу". С 24 ноября по 21 декабря гости магазинов смогут помочь исполнить заветные желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или имеющих особенности здоровья, подготовив для них новогодние подарки.

Новый год — время тёплых семейных встреч и веры в чудеса. Акция "Письмо Дедушке Морозу" даёт каждому возможность почувствовать себя настоящим волшебником: взять с ёлки детское письмо, выполнить простую, но очень важную просьбу и подарить ребёнку ощущение, что о нём помнят и заботятся. Для многих ребят такой подарок становится не просто игрушкой или сладостью, а символом внимания и поддержки.

Инициатива "Письмо Дедушке Морозу" реализуется в магазинах сети на протяжении уже 5 лет. На территории юга России она впервые стартовала в 2020 году в Краснодаре и с тех пор превратилась в добрую традицию, которая объединяет всё больше гостей, сотрудников и волонтёров вокруг идеи новогоднего добра и взаимопомощи.

В этом году в 208 магазинах "Пятёрочка" установят новогодние ёлки, украшенные открытками-письмами. На каждой карточке ребёнок рассказывает о своей мечте: это могут быть игрушки, наборы для творчества, сладости или другие подарки. Гости могут выбрать открытку, приобрести указанный презент и передать его сотрудникам ритейлера, чтобы к празднику все письма обязательно нашли своего Деда Мороза.

Полученные подарки волонтёры фонда "Русь" заберут из магазинов и передадут детям. Для ребят в отделениях фонда по возможности организуют новогодние мероприятия, где Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи лично вручают подарки, наполняя праздник атмосферой тепла, радости и веры в чудо.

Активную поддержку проекту ежегодно оказывают и сотрудники "Пятёрочки". В офисах компании традиционно устанавливаются благотворительные ёлки с детскими открытками. А сотрудники помогают собирать подарки, делая всё возможное, чтобы исполнить мечты малышей и подарить им настоящее новогоднее чудо.

"Каждая открытка на нашей новогодней ёлке — это маленькая история ребёнка, который ждёт чуда. Очень трогательно видеть, как покупатели и сотрудники объединяются ради одной цели — подарить детям ощущение настоящего праздника и уверенность в том, что о них помнят и заботятся. Именно из таких добрых поступков и складывается новогоднее чудо", — Эльвира Бекташева, руководитель управления маркетинга территории "Юг" торговой сети "Пятёрочка".

В 2025 году благотворительный проект "Письмо Дедушке Морозу" пройдёт с 24 ноября по 21 декабря в 208 магазинах "Пятёрочка" в Краснодаре, Воронеже, Липецке, Самаре, Ростове-на-Дону, Ельце, Таганроге и Ульяновске.