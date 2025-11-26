16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Письмо Дедушке Морозу": "Пятёрочка" вновь запускает социальный проект "Ушам не поверите": Чебурашка подарит квартиру в Москве за покупки в "Пятёрочке" "Отличные соседи": "Пятёрочка" поддержит 47 проектов для развития местных сообществ "Пятёрочка" открывает новый сезон "Школы питания" — для дошкольников и студентов колледжей Месяц профессий в "Пятёрочке": тысячи детей поиграли в пекаря, спасателя и медика

Продуктовый ритейл АПК и пищепром

"Письмо Дедушке Морозу": "Пятёрочка" вновь запускает социальный проект

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Торговая сеть "Пятёрочка" совместно с банком еды "Русь" вновь запускают благотворительную акцию "Письмо Дедушке Морозу". С 24 ноября по 21 декабря гости магазинов смогут помочь исполнить заветные желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или имеющих особенности здоровья, подготовив для них новогодние подарки.

Фото: предоставлено пресс-службой ТС "Пятёрочка"

Новый год — время тёплых семейных встреч и веры в чудеса. Акция "Письмо Дедушке Морозу" даёт каждому возможность почувствовать себя настоящим волшебником: взять с ёлки детское письмо, выполнить простую, но очень важную просьбу и подарить ребёнку ощущение, что о нём помнят и заботятся. Для многих ребят такой подарок становится не просто игрушкой или сладостью, а символом внимания и поддержки.

Инициатива "Письмо Дедушке Морозу" реализуется в магазинах сети на протяжении уже 5 лет. На территории юга России она впервые стартовала в 2020 году в Краснодаре и с тех пор превратилась в добрую традицию, которая объединяет всё больше гостей, сотрудников и волонтёров вокруг идеи новогоднего добра и взаимопомощи.

В этом году в 208 магазинах "Пятёрочка" установят новогодние ёлки, украшенные открытками-письмами. На каждой карточке ребёнок рассказывает о своей мечте: это могут быть игрушки, наборы для творчества, сладости или другие подарки. Гости могут выбрать открытку, приобрести указанный презент и передать его сотрудникам ритейлера, чтобы к празднику все письма обязательно нашли своего Деда Мороза.

Полученные подарки волонтёры фонда "Русь" заберут из магазинов и передадут детям. Для ребят в отделениях фонда по возможности организуют новогодние мероприятия, где Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи лично вручают подарки, наполняя праздник атмосферой тепла, радости и веры в чудо.

Активную поддержку проекту ежегодно оказывают и сотрудники "Пятёрочки". В офисах компании традиционно устанавливаются благотворительные ёлки с детскими открытками. А сотрудники помогают собирать подарки, делая всё возможное, чтобы исполнить мечты малышей и подарить им настоящее новогоднее чудо.

"Каждая открытка на нашей новогодней ёлке — это маленькая история ребёнка, который ждёт чуда. Очень трогательно видеть, как покупатели и сотрудники объединяются ради одной цели — подарить детям ощущение настоящего праздника и уверенность в том, что о них помнят и заботятся. Именно из таких добрых поступков и складывается новогоднее чудо", — Эльвира Бекташева, руководитель управления маркетинга территории "Юг" торговой сети "Пятёрочка".

В 2025 году благотворительный проект "Письмо Дедушке Морозу" пройдёт с 24 ноября по 21 декабря в 208 магазинах "Пятёрочка" в Краснодаре, Воронеже, Липецке, Самаре, Ростове-на-Дону, Ельце, Таганроге и Ульяновске.

Гид потребителя

Последние комментарии

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Пётр Фескин 15 декабря 2016 10:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Евгений Сапунов 18 августа 2015 13:23 В сызранском "Перекрестке" изъяты канадские лобстеры и французский сыр

уничтожали лобстеров путём поедания? )))

Павел Курганов 11 августа 2015 12:02 В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 03:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30